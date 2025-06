Apple anuncia Xcode 26 com IA e novas ferramentas para desenvolvedores

Embora os grandes destaques da keynote de abertura da WWDC25 (a exemplo dos outros anos) tenham sido as novidades focadas no usuário final, a Apple já apresentou alguns novos recursos projetados especialmente para aprimorar o fluxo trabalho de desenvolvedores.

Provavelmente prontos para serem detalhados pela empresa na conferência ao longo da semana, esses recursos incluem coisas como a liberação do framework Foundation Models para desenvolvedores (sobre a qual já comentamos), novos apps, bem como novidades no Xcode 26 e na linguagem Swift.

A futura versão do Xcode, por exemplo, estará mais integrada do que nunca a recursos de inteligência artificial (IA), os quais permitirão aos desenvolvedores conectar grandes modelos de linguagem para escrever código, testes e documentação, bem como iterar em um design, corrigir erros, etc.

Divulgação/Apple

Graças à parceria da Apple com a OpenAI, o Xcode oferecerá por padrão suporte ao ChatGPT, mas desenvolvedores poderão usar chaves de API de outros provedores ou executar modelos locais em Macs com Apple Silicon para escolher o modelo ideal para as suas necessidades.

O Xcode também ganhará as Ferramentas de Codificação (como se fossem as Ferramentas de Escrita), mas para desenvolvedores. Elas sugerirão ações como gerar uma visualização ou um playground, corrigir um problema ou até mesmo poderão lidar com prompts específicos.

Divulgação/Apple

Recursos para jogos

Um dos novos apps lançados hoje, o Apple Games terá também uma versão exclusiva para desenvolvedores, os quais poderão visualizar as tabelas de classificação do Game Center para seus jogos e facilmente adicionar novos desafios para alavancar o engajamento dos seus jogadores.

O Game Overlay, por sua vez, será um novo recurso que visa melhorar o engajamento em um jogo integrando recursos do Game Center à jogabilidade, dando acesso fácil aos jogadores a coisas como conquistas, pontuações, amigos online, bate-papo, eventos e configurações rápidas.

O Game Porting Toolkit 3 fornecerá ferramentas para avaliar e traçar o perfil do jogo, dando aos desenvolvedores o poder de personalizar o Metal Performance HUD, bem como de usar as Ferramentas de Desenvolvedor Remoto do Mac para Windows para criar jogos de Mac em um computador remoto.

Já o Metal 4 trará suporte à inferência de redes neurais diretamente nos shaders, além do MetalFX Denoising (recurso de remoção de ruído para ray tracing em tempo real) e do MetalFX Frame Interpolation (gera quadros intermediários entre dois renderizados para aumentar a fluidez da imagem).

Os Managed Background Assets, por fim, permitirão controlar como recursos de jogos e apps são hospedados, dando aos desenvolvedores o poder de hospedar partes de um app em seus próprios servidores, sem depender dos 200GB oferecidos pela Apple para assinantes do Apple Developer Program.

Aplicativo Icon Composer

Com o novo paradigma de design Liquid Glass, usuários podem optar por exibir seus ícones de app em formato translúcido, o qual simula espécies de camadas. A Apple tornará bem fácil para desenvolvedores e designers a criação desses ícones como novo aplicativo Icon Composer.

Divulgação/Apple

Com ele, será possível “criar ícones de aplicativos visualmente cativantes que aprimoram a identidade dos seus aplicativos”, facilitando a criação de uma identidade visual consistente para ícones, implementando camadas e recursos como desfoque, cores e ajustes de translucidez.

Ferramentas para ajudar a proteger crianças online

Pressionada por governos para verificar a idade de crianças diretamente na App Store, a Apple lançou o framework Sensitive Content Analysis, o qual oferecerá uma nova API que permitirá aos desenvolvedores oferecer conteúdos com base em uma faixa etária declarada (não com base na idade real).

Divulgação/Apple

Dessa forma, os pais poderão permitir que seus filhos compartilhem a sua faixa etária sem divulgar a data de nascimento ou outras informações confidenciais — algo, segundo a Apple, construído “em torno da privacidade”, com o compartilhamento sendo completamente opcional.

App Intents

O framework App Intents está ganhando suporte à Inteligência Visual (Visual Intelligence) — o que permitirá a desenvolvedores oferecer em seus aplicativos resultados de pesquisa visual, bem como possibilitará que usuários acessem diretamente conteúdos desses apps a partir dos resultados fornecidos.

Swift 6.2

A linguagem oficial de desenvolvimento da Apple, por sua vez, traz novidades como maior interoperabilidade com linguagens como C++, Java e JavaScript, bem como suporte ao WebAssembly, tecnologia que permite rodar código de baixo nível com bom desempenho diretamente no navegador.

Framework de conteinerização

A Apple também anunciou um framework de código aberto que permitirá aos desenvolvedores criar, baixar e executar imagens de contêiner Linux diretamente no Mac, de forma nativa. Otimizado para Macs com Apple Silicon, o framework oferecerá isolamento seguro entre diferentes contêineres.

Divulgação/Apple

Recursos de acessibilidade

A Apple também anunciou recursos de acessibilidade para a App Store (sobre os quais já falamos), bem como para a Apple Store Connect, que permitirá que desenvolvedores visualizem capturas de tela do TestFlight e relatórios de falha, bem como recebam notificações de novos feedbacks.