Apple Intelligence finalmente ganhará suporte ao português de Portugal

Ainda que a Apple Intelligence tenha sido recebida em meio a muitas polêmicas e adiamentos de recursos, a Maçã aproveitou a WWDC25 para anunciar uma nova expansão de funções como a Tradução ao Vivo (Live Translation), por exemplo.

Porém, a empresa também seguirá disponibilizando as funções da sua solução de IA em novos idiomas. Até o final do ano, segundo ela, a Apple Intelligence estará disponível em oito novas línguas, incluindo, vejam só, o português (de Portugal)!

São elas:

Chinês (tradicional)

Dinamarquês

Holandês

Norueguês

Português (Portugal)

Sueco

Turco

Vietnamita

Vale observar que, até hoje, os nossos amigos “tugas” não tinham acesso nem mesmo à Siri — então trata-se de um grande avanço! 😀

Com isso, a lista de idiomas suportados pela Apple Intelligence crescerá bastante, já que, até agora, ela está disponível em alemão, chinês (simplificado), coreano, espanhol, francês, inglês (Austrália, Canadá, Índia, Irlanda, Nova Zelândia, Singapura, África do Sul, Reino Unido ou Estados Unidos), italiano e japonês, além do português (do Brasil).

A Maçã informa que esses novos idiomas chegarão “até o fim do ano”, o que não necessariamente quer dizer que chegarão com o iOS 26.0 — podendo aterrissar na versão 26.1 ou 26.2, quem sabe.

Boa novidade, não?! 🙌