Apple Intelligence suportará novos idiomas e será aberta para desenvolvedores

Abrindo a WWDC25, a Apple anunciou uma grande atualização para a Apple Intelligence. Os novos recursos, de acordo com a Maçã, tem foco em produtividade, criatividade, privacidade e integração mais profunda ao dia a dia do usuário.

Em primeiro lugar, a Maçã anunciou que, até o fim deste ano, a sua IA será compatível com oito novos idiomas: dinamarquês, holandês, norueguês, português de Portugal, sueco, turco, chinês tradicional e vietnamita.

Além disso, entre as novidades, está o Live Translation (algo como “Tradução ao Vivo”), que permite conversas com tradução em tempo real diretamente no Mensagens, FaceTime e até em ligações telefônicas.

Já o Image Playground e os Genmoji, recursos já conhecidos pelos usuários, agora oferecem mais formas de se expressar visualmente — incluindo a criação de imagens no estilo pintura a óleo ou arte vetorial, com a ajuda do ChatGPT.

A Inteligência Visual (Visual Intelligence) também foi aprimorada. Agora, é possível usar o que está na tela do iPhone para buscar informações, fazer ações rápidas ou até identificar itens de uma imagem e procurar por produtos parecidos online. Basta usar os mesmos botões que tiram print para acessar os recursos.

No Apple Watch, o destaque é o Workout Buddy, uma experiência de treino personalizada que usa dados do usuário para gerar motivação em tempo real, com uma voz criada a partir dos treinadores do Fitness+. Ele funciona com fones Bluetooth e exige um iPhone compatível por perto.

Outra grande novidade é que, pela primeira vez, desenvolvedores poderão integrar o modelo de IA da Apple diretamente em seus apps. Com o novo Foundation Models Framework, será possível criar experiências inteligentes que funcionam mesmo offline, com total respeito à privacidade. E tudo isso com poucas linhas de código usando Swift.

Os Atalhos (Shortcuts) do sistema também ganharam superpoderes. Agora, é possível criar ações inteligentes que resumem textos, comparam transcrições de áudio com anotações, criam imagens e muito mais — tudo integrado à Apple Intelligence.

A Apple também anunciou melhorias em diversos apps nativos. O Mail agora destaca e resume e-mails importantes. O app Carteira (Wallet) organiza informações de rastreio de pedidos. E o Mensagens (Messages) sugere enquetes automaticamente e permite personalizar conversas com planos de fundo criados no Image Playground.

Os novos recursos já estão disponíveis para testes por desenvolvedores, e uma versão beta pública será lançada no próximo mês. O lançamento oficial está previsto para o outono (no hemisfério norte), com suporte para os iPhones 16, 15 Pro e Pro Max, iPads com chip A17 Pro e Macs com chip M1 ou mais recentes.

