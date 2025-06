Apple libera primeiras betas do iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, visionOS 26 e tvOS 26 [atualizado]

Logo após anunciar as próximas gerações dos seus sistemas operacionais, a Apple disponibilizou, como de costume, as primeiras versões beta, cujas compilações são as seguintes: iOS 26 ( 23A5260n ), iPadOS 26 ( 23A5260n ), macOS Tahoe 26 ( 25A5279m ), watchOS 26 ( 23R5280m ), visionOS 26 ( 23M5263m ) e tvOS 26 ( 23J5279m ).

Publicidade

Além deles, a Apple liberou também a primeira versão beta do Xcode 26 (compilação 17A5241e ).

Como conferimos durante a WWDC25, os novos sistemas trazem algumas das atualizações visuais mais significativas já lançadas para iPhones, iPads e Macs — além, é claro, de novos recursos e aprimoramentos.

Como instalar

Cabe recordar que a Apple disponibiliza o acesso às versões beta para desenvolvedores gratuitamente, então não necessariamente usuários em geral precisam esperar o lançamento das betas públicas para instalar os novos sistemas — basta estar registrado como um desenvolvedor (conta gratuita). Contudo, as versões públicas, lançadas posteriormente, costumam ser um pouco menos “arriscadas” de serem instaladas.

Publicidade

Ainda com relação aos riscos, nunca é demais alertar que estamos falando de versões de teste, então é sempre recomendado evitar a instalação delas em seus aparelhos principais. Isso porque elas costumam ser instáveis e podem conter inúmeros bugs, bem como “quebrar” apps que ainda não foram otimizados para os novos sistemas.

Se, ainda assim, você quiser testar os novos recursos, faça isso por sua própria conta e risco — e não se esqueça de fazer um backup antes —, de preferência em dispositivos secundários.

Como sempre, estaremos de olho nas novidades incluídas nas primeiras betas e publicaremos novas matérias detalhando tudo!

Atualização 09/06/2025 às 19:55

A Apple também disponibilizou uma atualização beta para o firmware dos AirPods Pro 2 e do AirPods 4 (compilação 8A5279d ).

Publicidade

O novo firmware inclui os recursos anunciados hoje pela companhia para os modelos supracitados, incluindo uma função de controle de câmera e gravação de áudio com qualidade de estúdio — os quais estarão disponíveis com o iOS 26, iPadOS 26 e macOS 26.

Com esses sistemas, a Apple finalmente também adicionou uma opção de instalação de atualização de firmware para os AirPods, que está disponível no app Ajustes quando os fones estão conectados a um iPhone, iPad ou Mac — conforme notado pelo pessoal do MacRumors.