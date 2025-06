Baixe os wallpapers oficiais do iOS 26 e do macOS Tahoe 26!

Aproveitando a apresentação dos seus novos sistemas operacionais, a Apple sempre disponibiliza os wallpapers que acompanhas essas versões mais recentes do iOS/iPadOS e do macOS.

Neste ano, com o iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe 26, é claro, temos novas imagens para acompanhá-los. Ainda que os sistemas não estejam disponíveis de forma pública, as primeiras versões de testes já estão instaladas em diversos aparelhos. Dessa forma, separamos abaixo essas artes para que você possa baixá-las nos seus dispositivos — sem precisar correr riscos de instalar uma versão beta!

No iPhone, toque nos links para abrir as imagens e salve-as no seu dispositivo. Já no Mac, basta clicar nas imagens e baixar as que quiser em seu dispositivo. 😉

iOS 26

Tela Bloqueada

Tela de Início

macOS Tahoe 26

Por ora, ainda não tivemos acesso às versões do wallpaper nativo para o iPadOS 26. Quando isso ocorrer, claro, atualizaremos este artigo! 😊

via 512 Pixels, iClarified