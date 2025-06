CarPlay terá suporte a widgets, reações, Atividades ao Vivo e mais no iOS 26

Na keynote da WWDC25, a Apple anunciou algumas novidades para o CarPlay que o deixarão alinhado ao novo visual e funções do iOS 26.

Em termos de visualização, ele ganhará suporte ao visual Liquid Glass e aos modos de aparência claro e escuro dos apps. Os alertas de chamadas e mensagens de texto também terão visualização reduzida, permitindo que as notificações não ocupem uma parte significativa da tela do seu carro e obstruam a navegação.

Além disso, o CarPlay receberá suporte a widgets de apps, reações a mensagens (tapbacks) e Atividades ao Vivo (Live Activities). Esses recursos prometem melhorar a usabilidade, importando os widgets do seu iPhone, simplificando respostas às suas notificações com emojis e, por exemplo, permitindo que você acompanhe o status de um voo enquanto utiliza o GPS para dirigir ao aeroporto.

As atualizações chegarão tanto à versão normal do CarPlay quanto ao CarPlay Ultra, compatível com veículos da Aston Martin.

