Como esconder o notch (entalhe) ao usar um app em tela cheia no Mac

Há alguns anos, os notebooks da Apple possuem um componente visto como esquisito por muitos usuários. Trata-se do entalhe (notch) na área onde fica localizada a câmera e o seu sensor de luz ambiente — e só isso, já que (ainda?) não há nenhum MacBook (Air ou Pro) com Face ID.

Caso você queira, a Maçã oferece a possibilidade de esconder a área do entalhe enquanto estiver usando algum aplicativo instalado na sua máquina em tela cheia. O truque é bem simples, como veremos a seguir! 👨‍💻

Antes de mais nada, feche o aplicativo em questão. Em seguida, abra o Finder e vá até a pasta “Aplicativos”.

Clique com o botão direito do mouse em cima do ícone do app desejado e vá até “Obter Informações”. Ou, se preferir, pressione ⌘ command I enquanto ele estiver selecionado.

Por fim, marque a caixa de seleção “Ajustar abaixo da câmera integrada” (“Scale to fit below built-in camera”). Abra novamente o app desejado e coloque-o em tela cheia para ver como ficará — principalmente quando você passar o mouse na área superior.

Simples, não?! 💻

via Cult of Mac