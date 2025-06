Confira as novidades que chegarão aos apps Mensagens e Telefone no iOS 26

O Mensagens (Messages) e o Telefone (Phone) são dois dos aplicativos que ganharão novidades importantes no iOS 26. Além de serem atualizados com a nova interface Liquid Glass (e mais mudanças, no caso do último), eles ganharão novos recursos focados em personalização, tradução, interatividade e privacidade.

No caso do Mensagens, por exemplo, será possível definir um fundo para uma conversa — o qual será aplicado a todos os participantes. Esses backgrounds poderão ser escolhidos de uma coleção pré-definida, gerados via Image Playground ou até mesmo escolhidos das Fotos armazenadas no aparelho.

Em chats em grupo, usuários também poderão fazer enquetes para descobrir as preferências dos demais (que poderão adicionar novas opções a ela). Durante uma conversa, a Apple Intelligence poderá sugerir ao usuário a criação de uma nova enquete caso considere o conteúdo discutido adequado para tal.

Ainda falando em grupos, será possível também visualizar indicadores de digitação dos demais usuários (algo disponível em mensageiros como o WhatsApp), bem como enviar ou receber dinheiro de outros participantes via Apple Cash — um recurso que estava disponível apenas para chats individuais.

Há também um recurso antispam — em partes já conhecido por usuários brasileiros do app. Com ele, mensagens de remetentes desconhecidos aparecerão em uma pasta dedicada (onde elas ficarão silenciadas), com os usuários podendo marcar o número como conhecido, solicitar mais informações ou exclui-lo.

Por fim, o Mensagens também ganhará o recurso Tradução Ao Vivo (Live Translation), o qual é alimentado pela Apple Intelligence e permitirá se comunicar com pessoas que falam um idioma diferente de maneira simples e descomplicada, sem a necessidade de tocar em botões ou copiar e colar traduções.

Telefone

O aplicativo de ligações oficial da Apple (que chegará também ao iPadOS e ao macOS) ganhou um redesign muito bem-vindo, o qual agora conta com uma aba principal denominada Chamadas e unifica os contatos favoritos, as ligações recentes e as mensagens de voz recebidas.

A exemplo do app Mensagens, o Telefone ganhará um recurso denominado Call Screening, o qual silenciará ligações de números desconhecidos e as atenderá em background automaticamente, questionando o o nome de quem está ligando, bem como o motivo da ligação.

Apenas quando quem estiver do outro lado responder é que o telefone tocará e exibirá a resposta como um texto na tela, dando ao usuário a opção de atendê-la ou simplesmente ignorá-la — o que evitará que os usuários atendam às famosas ligações de spam ou de telemarketing.

O Hold Assist, por sua vez, foi projetado para ligações com empresas nas quais o usuário deve esperar por atendimento em uma fila. O assistente simplesmente “segurará” a ligação para o usuário e o alertará quando um atendente for detectado, sem a necessidade de ele permanecer atento.

Por fim, o Telefone também ganhará o recurso Tradução ao Vivo, apresentando para os interlocutores uma tradução em áudio gerada por IA no seu idioma nativo sempre que eles estiverem conversando em idiomas diferentes.

Boas novidades, não é mesmo?