Confira o trailer de “The Lost Bus”, futuro filme do Apple TV+ com Matthew McConaughey

O filme “O Ônibus Perdido” (“The Lost Bus”), protagonizado por Matthew McConaughey e America Ferrera e aguardado para o segundo semestre deste ano no Apple TV+, teve seu trailer oficial divulgado ontem pelo serviço de streaming.

Inspirado em eventos reais, o longa retrata a luta de um motorista de ônibus escolar determinado (McConaughey) e de uma professora dedicada (Ferrera) para salvar 22 crianças de um dos incêndios florestais mais devastadores dos Estados Unidos.

Além dos atores principais, já foram confirmados no elenco da produção nomes como Yul Vazquez, Ashlie Atkinson e Spencer Watson.

Dirigido por Paul Greengrass (que também é o roteirista ao lado de Brad Ingelsby), o filme é baseado no livro “Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire”, de Lizzie Johnson.

A produção, por sua vez, fica a cargo de Ingelsby, Gregory Goodman, Jason Blum e Jamie Lee Curtis. Johnson, por sua vez, atuará como produtora executiva.

