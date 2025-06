Confira todos os vídeos da keynote de abertura da WWDC25

Após a keynote de abertura da WWDC25, onde foram anunciados os novos sistemas operacionais da Apple, a empresa publicou em seu canal no YouTube diversos vídeos referentes à apresentação e às novidades.

O primeiro deles é um guia rápido de boas-vindas à WWDC25 — e que não fez parte da keynote em si —, no qual a Apple apresenta aos desenvolvedores algumas das mais de 100 seções de novidades que teremos no evento.

Temos também um “resumão” de tudo que foi apresentado pela Apple em sua keynote, contendo as principais novidades anunciadas, desde novas funções e recursos do iOS 26 até as tecnologias específicas anunciadas para o Apple Watch, a Apple Intelligence e o Vision Pro.

O terceiro vídeo traz um corte do anúncio do visual Liquid Glass, que apresenta detalhadamente o que foi uma das maiores novidades da keynote.

O sneak peek do Apple TV+ que foi apresentado durante a keynote e traz algumas prévias e primeiras olhadas (first look) em produções que chegarão ao streaming também ganhou seu próprio vídeo no YouTube.

Nele, é possível ver cortes de novas séries e filmes, como “Chefe de Guerra (“Chief of War”), “The Last Frontier”, “O Ônibus Perdido” (“The Lost Bus”) e “Highest 2 Lowest”, bem como novas temporadas de títulos já conhecidos, como “Fundação” (“Foundation”), “Invasão” (“Invasion”), “Slow Horses” e “The Morning Show”.

Além desses, o vídeo da performance feita por Allen Stone no final da keynote, “6 out of 5 ⭐️”, composta com base em avaliações reais da App Store e dedicada aos desenvolvedores, foi publicado pela Maçã em seu canal.

Você também pode rever a keynote completa abaixo, é claro!

E aí, curtiram o evento e as novidades?