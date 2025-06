Esses são os Macs compatíveis com o macOS Tahoe 26

Apresentado hoje durante a WWDC25, o macOS Tahoe 26 chega para ser a maior atualização do sistema operacional que equipa os Macs desde o macOS Big Sur 11, de 2020, trazendo consigo recursos avançados de produtividade, IA e, principalmente, um novo visual!

Novidades como essas, no entanto, costumam ter um preço: o fim do suporte ao sistema por computadores mais antigos, obrigando seus donos a realizarem upgrades caso queriam ter acesso ao novo software.

Se no ano passado a lista de Macs compatíveis se manteve inalterada em relação a 2023, este ano a coisa foi diferente, com vários computadores da “era Intel” ficando para trás.

Eis a lista de Macs compatíveis com o macOS 26:

MacBook Pro (2019) ou mais recente

MacBook Air (2020) ou mais recente

iMac (2020) ou mais recente

Mac Pro (2019) ou mais recente

Mac mini (2020) ou mais recente

Mac Studio (todos os modelos)

Foram cortados dessa lista os MacBooks Pro de 2018, o último MacBook Air equipado com chips Intel (lançado no início de 2020), o iMac Pro (2017) e o Mac mini (2018) — também sua última versão com os processadores da antiga parceira da Apple.

Vale sempre lembrar que o fato de um Mac estar incluso na lista acima não garante que ele receberá todos os recursos revelados pela Maçã na tarde de hoje. A Apple Intelligence, por exemplo, segue disponível exclusivamente para computadores equipados com chips da família Apple Silicon.

Lembrando que publicamos há pouco um artigo que detalha todas as novidades do macOS 26! 😉

