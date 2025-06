iPadOS 26 virá com apps Telefone e Pré-Visualização, além de multitarefa melhorada

Anunciado há pouco na keynote de abertura da WWDC25, o iPadOS 26 inclui o novo design Liquid Glass da Apple e algumas novidades muito bem-vindas, como um sistema de janelas renovado.

Mais precisamente, esse novo sistema de janelas permitirá redimensioná-las com fluidez, colocando-as exatamente onde o usuário deseja para que possa abrir ainda mais janelas de uma só vez.

Além disso, os controles de janela familiares possibilitarão fechar, minimizar, redimensionar ou organizar as janelas em mosaico, permitindo que os usuários as rearranjem com um simples toque.

Com uma nova barra de menus, será possível acessar os comandos disponíveis em um aplicativo ao deslizar de cima para baixo na tela ou movendo o cursor para o topo. Além disso, os desenvolvedores poderão personalizar a barra de menus em seus próprios aplicativos.

Novos aplicativos

O iPadOS 26 também incluirá novos aplicativos, sendo o principal deles o app Telefone (Phone), que oferecerá recursos como o Assistente de Espera e o ​​Rastreamento de Chamadas.

O app Pré-Visualização (Preview) também chegará ao iPad, facilitando a visualização, a edição e a marcação de PDFs e imagens. Os usuários poderão acessar todos os seus PDFs e imagens no aplicativo Arquivos (Files) diretamente do Preview, criar uma página em branco, usar o Apple Pencil para desenhar e escrever nela e usar o Preenchimento Automático para preencher formulários PDF rapidamente.

Também com o novo sistema, o app Diário (Journal) chegará ao iPad, facilitando a captura e o registro de detalhes de momentos cotidianos ou eventos especiais. Usando o Apple Pencil ou o toque, os usuários poderão incorporar desenhos e caligrafia, além de fotos, vídeos, gravações, lugares, estados de espírito e muito mais.

O sistema também virá com o novo aplicativo Games, sendo que o iPadOS 26 apresenta o Game Overlay, que permitirá aos usuários ver rapidamente novos eventos e atualizações, ajustar configurações, ligar ou convidar um amigo no meio do jogo e muito mais.

Apple Intelligence

Assim como no iOS 26, a Apple Intelligence estará ainda integrada ao iPadOS 26. A Tradução ao Vivo (Live Translation) nos apps Telefone, FaceTime e Mensagens permitirá que os usuários se comuniquem em vários idiomas. No Mensagens, as mensagens recebidas (incluindo nos chats em grupo) serão traduzidas automaticamente para o idioma de preferência do usuário. No FaceTime, será possível acompanhar as legendas traduzidas ao vivo enquanto ouve a voz do interlocutor. Já durante uma chamada telefônica, a tradução é falada em voz alta durante toda a conversa.

O iPadOS 26 também oferecerá novas maneiras de criar Genmojis, permitindo começar com emojis e descrições existentes, modificar atributos pessoais como comprimento do cabelo ou acessórios e selecionar expressões. Os usuários também terão mais controle sobre atributos e expressões pessoais no Image Playground e poderão explorar novos estilos com o ChatGPT.

O app Atalhos (Shortcuts), por fim, apresentará novas ações inteligentes que permitirão aos usuários criar atalhos mais poderosos, incluindo resumir texto com as Ferramentas de Escrita (Writing Tools) e criar imagens com o Image Playground.

Novos recursos e melhorias

O iPadOS 26 incluirá novos recursos com os AirPods 4 (com ANC ou não) e os AirPods Pro 2, incluindo a gravação de áudio com qualidade de estúdio, que permitirá que os usuários gravem seu conteúdo qualidade de som superior e aproveitem chamadas nítidas.

O iPadOS 26 oferecerá ainda a capacidade de executar Tarefas em Segundo Plano que exigem muita computação. Assim, no caso de um processo de longa duração em um aplicativo, as Tarefas em Segundo Plano serão exibidas com as Atividades ao Vivo, dando aos usuários controle total e uma noção clara do que está em execução.

O app Mensagens (Messages) ganhará wallpapers em conversas, possibilitando a criação de fundos exclusivos que combinem com suas conversas usando o Image Playground. O app Mensagens também incluirá Enquetes e uma visualização de detalhes redesenhada que ajudará a navegar facilmente pelo que foi compartilhado em uma conversa. As conversas em grupo também terão indicadores de digitação, além da capacidade de solicitar e receber Apple Cash — indisponível no Brasil, vale notar.

O aplicativo Arquivos também será aprimorado com uma nova visualização em Lista que exibirá mais detalhes dos documentos em colunas redimensionáveis. Para acesso mais rápido, os usuários poderão arrastar qualquer pasta do aplicativo Arquivos diretamente para o Dock, bem como definir um aplicativo padrão para abrir arquivos ou tipos de arquivo específicos.

Com relação à Apple Pencil, uma nova caneta de junco utilizará predefinições de ângulo de traço para uma caligrafia tradicional em aplicativos como Notas (Notes), Pré-Visualização, Freeform, Diário e em aplicativos de terceiros que usam a API PencilKit.

A Calculadora (Calculator), por sua vez, terá novos recursos de gráficos 3D nas Notas de Cálculo (Math Notes), permitindo aos usuários escrever uma equação com três variáveis ​​e criar um gráfico em três dimensões.

O Notas também terá a capacidade de importar e exportar uma nota para um arquivo Markdown, além de suporte para capturar conversas no aplicativo Telefone como gravações de áudio com transcrições.

Os recursos de acessibilidade do iPadOS 26 incluem o Leitor de Acessibilidade, um novo modo de leitura projetado para facilitar a leitura de textos para usuários cegos ou com baixa visão, uma experiência nova de Braille que oferece uma interface adaptada para usuários com um visor braille conectado, bem como a opção de compartilhar configurações de Acessibilidade para usá-las temporariamente no dispositivo de outra pessoa.

O iPadOS 26 está disponível para teste a partir de hoje e será liberado para todos entre setembro/outro, sendo compatível com esses modelos.