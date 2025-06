Liquid Glass: Apple anuncia novo design universal para os seus sistemas

A Apple dedicou um momento da keynote de abertura da WWDC25 para apresentar o novo design dos seus software, chamado (conforme especulado) Liquid Glass. Ele é feito com um novo material translúcido que reflete e refrata o ambiente ao seu redor, sendo aplicado a controles, ícones de aplicativos, widgets e muito mais.

O novo design também se aplica a todas as plataformas — iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 e tvOS 26 — para estabelecer ainda mais harmonia.

Na Apple, sempre acreditamos na profunda integração de hardware e software que torna a interação com a tecnologia intuitiva, bonita e agradável. Essa é a nossa atualização de design de software mais abrangente até agora. Meticulosamente elaborado, repensando os elementos fundamentais que compõem o nosso software, o novo design apresenta um material totalmente novo chamado Liquid Glass. Ele combina as qualidades ópticas do vidro com uma fluidez que só a Apple consegue alcançar, pois se transforma de acordo com o seu conteúdo ou contexto. Ele estabelece a base para novas experiências no futuro e, em última análise, torna até as interações mais simples mais divertidas e mágicas. —Alan Dye, vice-presidente de Design de Interface Humana da Apple.

Evidentemente, o novo design é inspirado na profundidade e dimensionalidade do visionOS. Além de translúcido, ele se comporta como vidro no mundo real. Ou seja, sua cor é influenciada pelo conteúdo ao redor e se adapta de forma inteligente a ambientes claros e escuros.

O novo design se destaca na Tela Bloqueado, na Tela Inicial, nas notificações, na Central de Controle, de modo que controles, barras de ferramentas e navegação dentro dos aplicativos foram redesenhados.

Isso porque, anteriormente configurados para telas retangulares, agora o novo design combina melhor com os cantos arredondados dos dispositivos moderno e das janelas de aplicativos — estabelecendo maior harmonia entre hardware, software e conteúdo.

As barras de abas e laterais foram redesenhadas com a mesma abordagem. No iOS 26, quando os usuários rolam a tela, as barras de abas diminuem para focar no conteúdo. No momento em que os usuários rolam a tela para cima, as barras de abas se expandem; já no iPadOS e no macOS, as barras laterais atualizadas tornam aplicativos como o Apple TV ainda mais imersivos, refletido o conteúdo por trás delas o que garante que os usuários sempre tenham uma noção do contexto.

Para manter o foco no tema dos papéis de parede de fotos na Tela Bloqueada, a hora agora é feita de Liquid Glass e se adapta para se encaixar atrás do tema. Na Tela Inicial e na área de trabalho, o Dock, os ícones de aplicativos e os widgets foram todos criados a partir de múltiplas camadas de Liquid Glass, permitindo mais opções de personalização.

Por exemplo, no macOS Tahoe 26, os usuários podem personalizar a Área de Trabalho e o Dock com widgets e ícones de aplicativos em aparências claras ou escuras, além de um novo e elegante visual transparente. A barra de menus também ficou completamente transparente, fazendo a tela do Mac parecer ainda maior.

Para desenvolvedores que usam SwiftUI, UIKit e AppKit, um conjunto atualizado de APIs facilita a adoção do novo design. Ao usar os materiais do Liquid Glass e os controles novos e atualizados, os desenvolvedores têm a oportunidade de atualizar o design de seus aplicativos para tornar cada interação do usuário ainda mais intuitiva.

