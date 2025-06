Novo app Jogos reunirá App Store, Apple Arcade e Game Center em um só lugar

Durante a apresentação dos seus mais novos sistemas operacionais, a Apple revelou o (já especulado) novo aplicativo Jogos (Games), o qual virá pré-instalado no iOS 26, no iPadOS 26 e no macOS Tahoe 26. Durante o anúncio, a companhia também compartilhou que 500 milhões de pessoas jogam no iPhone.

Publicidade

O aplicativo Jogos proporcionará uma experiência simplificada, criando uma nova loja especializada apenas para jogos mobile. Isso não descartará o uso da App Store, pois você ainda precisará acessá-la para baixar aplicativos que não sejam jogos. A nova plataforma também servirá como um hub para o Apple Arcade.

Interface e recursos

O app oferecerá diferentes abas para que usuários possam gerenciar seus títulos, incluindo: Início (Home), Apple Arcade, Jogar Juntos (Play Together) e Biblioteca (Library), além de uma ferramenta de busca.

A aba Início permitirá que os jogadores confiram rapidamente atualizações dos jogos instalados, bem como exibe seções como “Novos jogos que amamos”, que incentivará os usuários a baixar novos títulos. Já a aba Biblioteca possibilitará navegar por qualquer jogo já baixado, conferir eventos relacionados a eles e conquistas.

Divulgação/Apple

O fato de unificar tanto o aspecto de acesso aos jogos e recursos sociais torna o app Jogos mais completo do que o Game Center — o qual perdeu protagonismo nos sistemas mais recentes, resumido a um único menu no app Ajustes.

Publicidade

Por falar em Game Center, as tabelas de classificação salvas nele serão reformuladas e integradas ao app Games na aba Play Together. Por lá, será possível acompanhar o que seus amigos estão jogando, comparar conquistas e pontuações máximas, conversar e convidar outros jogadores para partidas.

Divulgação/Apple

Game Overlay e novos jogos para Mac

O app Jogos também tornará a experiência de jogar no Mac e no iPad ainda melhor com o recurso Game Overlay, que permitirá ajustar configurações do sistema, como brilho e som, visualizar rapidamente qual controle você está usando e convidar amigos para jogar sem abandonar o game.

Divulgação/Apple

A Apple também revelou que mais jogos de última geração chegarão ao Mac ainda neste ano, incluindo o inZOI, e a API da Apple, MetalFX, receberá uma atualização.