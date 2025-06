Promoções na App Store: Wars of Wanon:The Future Story, Unpossible, Deco: Wallpaper Creator e mais!

Abrindo esta importante semana com a nossa seleção de promoções na App Store!

Wars of Wanon:The Future Story, desenvolvido por Mustafa Mohammed, é um jogo de combates espaciais e nosso destaque do dia.

Participe de missões desafiadoras, progressivamente mais complexas de acordo com a sua evolução e experiência no jogo. Descubra fases secretas e obtenha recompensas em minijogos especiais, com itens desbloqueáveis.

Acumule peças e estrelas para conseguir itens ainda mais raros e exclusivos, em uma competição com seus amigos ou contra todo mundo.

Confira um vídeo:

Aproveite a oferta e boa diversão! 👾

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$80 em descontos:

Jogos

Jogo de corrida.

Explore e conquiste.

Encontre e aponte.

Aplicativos

Personalize seu papel de parede.

Seu teclado com barulho.

Aproveitem as ofertas e até logo mais! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸