Safari 26 permitirá “transformar” qualquer site em app no iOS/iPadOS

Junto aos novos sistemas, quem também pintou em versão beta foi o Safari 19 26, trazendo uma leva de novidades. Surpreendentemente, o navegador seguirá a mesma numeração dos sistemas da empresa unificando tudo com o ano de 2026.

Publicidade

Um dos destaques é que qualquer site adicionado à Tela de Início do iPhone ou iPad poderá ser aberto como um app, mesmo sem configurações especiais. O usuário poderá ativar ou desativar essa opção, segundo a Maçã, para facilitar o uso.

Agora, estamos trazendo esse novo comportamento para o iOS e o iPadOS. Por padrão, todo site adicionado à Tela de Início será aberto como um web app. Se o usuário preferir que o atalho abra no navegador padrão, pode desativar a opção “Abrir como Web App“, mesmo que o site esteja configurado para funcionar como um. A escolha é do usuário e a interface será sempre a mesma.

Outra novidade será o suporte a ícones SVG em todos os lugares do navegador, como favoritos, abas, sugestões e até na tela inicial. Isso garante melhor qualidade de imagem em qualquer tamanho e ainda ajuda a deixar os arquivos mais leves.

Além disso, o Safari 26 suportará imagens em HDR , com cores mais vivas e realistas. Também estreará o elemento <model> , que permitirá inserir modelos 3D interativos nas páginas — com rotação, animações e até integração com o ambiente no visionOS.

O Safari 26 também estreará o WebGPU, uma tecnologia que substitui o antigo WebGL e permitirá usar o poder da GPU para gráficos e cálculos avançados. Com isso, jogos, editores e ferramentas web deverão ficar mais rápidos e bonitos. Frameworks como Babylon.js, Three.js e Unity já são compatíveis.

Divulgação/Apple

No visual, o Safari 26 trará recursos de CSS que ajudam a criar sites mais modernos e agradáveis de usar. Um exemplo são as animações que reagem ao movimento de rolagem da página, que deixam a navegação mais dinâmica.

Publicidade

O navegador também passará a entender melhor onde quebrar as linhas do texto com o text-wrap: pretty , evitando palavras soltas ou espaços desiguais. E com o novo recurso anchor positioning, ficará mais fácil posicionar elementos como menus, balões de ajuda ou caixas de aviso em relação a outros itens da tela.

Publicidade

Para quem desenvolve apps com SwiftUI, a Apple lançou uma nova API WebKit, com os componentes WebView e WebPage, que facilitam a integração de conteúdo web em apps para iPhone, iPad, Mac e Vision Pro. A ideia é permitir que os desenvolvedores usem suas habilidades com web para criar apps completos no ecossistema.

Na parte de segurança, o Safari aceitará o uso de credenciais digitais. Isso significa que, em locais onde esse recurso está disponível, um site poderá pedir, por exemplo, sua carteira de motorista direto do app Carteira (Wallet) — de forma segura e sem precisar tirar foto do documento.

Por fim, o navegador receberá melhorias contra rastreamento e scripts de fingerprinting, limitando o acesso a informações sensíveis do aparelho. APIs modernas como Trusted Types, WebAuthn Signal e acesso direto ao sistema de arquivos também serão adicionadas.

Publicidade

Nessa primeira versão beta, chegaram 67 novos recursos e 107 melhorias; a lista completa pode ser conferida no site oficial do WebKit ou nas Notas de Lançamento (Release Notes), disponível no site para desenvolvedores da Apple.

O Safari 26 beta já pode ser testado por quem instalar as versões beta do iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26 e/ou visionOS 26. Também é possível experimentar muitos dos novos recursos com o Safari Technology Preview no macOS.