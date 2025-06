tvOS 26 manterá lista de Apple TVs compatíveis do tvOS 18 [atualizado]

Se você tem uma Apple TV e estava preocupado com a possibilidade de ela não ser compatível com o tvOS 26, anunciado oficialmente hoje na keynote de abertura do WWDC25, pode ficar tranquilo(a): o novo sistema operacional da Maçã é compatível com todas as set-top boxes que rodavam o tvOS 18.

Caso você não esteja lembrado(a), isso inclui a Apple TV HD, lançada em 2015, e todas as três gerações da Apple TV 4K, lançadas em 2017, 2021 e 2022, respectivamente.

O destaque aqui fica mesmo para a Apple TV HD, que vai para o seu nono sistema consecutivo sem perder o suporte!

Software do HomePod 26

Não podemos nos esquecer, é claro, do Software do HomePod 26, que é tem como o base o tvOS 26 e também seguiu a tendência de manter a lista de compatibilidade do ano anterior — ou seja, todos os modelos de HomePod, inclusive o original (de 2018), poderão ser atualizados para o software mais recente.

visionOS 26

O Apple Vision Pro, lançado no início do ano passado, continua obviamente sendo o único dispositivo da linha a ser compatível a versão mais recente do sistema — afinal, ele foi o único aparelho do tipo lançado pela Maçã até hoje.

Como ainda deverá demorar mais um pouco até que a Apple introduza uma nova versão do headset, inclusive, é possível que essa situação se mantenha por mais alguns bons anos — a não ser, é claro, que a empresa abandone essa plataforma por completo em algum momento, o que não parece ser provável.

Aos updates!

Atualização, por Pedro Nunes 09/06/2025 às 16:45

Ainda que todas as Apple TVs as quais rodam o tvOS 18 sejam compatíveis com a versão 26, a Apple deixou claro que apenas o modelo 4K de 2ª geração (ou mais recentes, é claro) receberão a nova interface Liquid Glass.

