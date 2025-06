Veja se o seu Apple Watch suportará o watchOS 26

A Apple anunciou hoje o watchOS 26 e, como sempre acontece depois da Worldwide Developers Conferece (WWDC), muita gente já começou a se perguntar se o novo sistema será compatível com o seu Apple Watch.

Esse ano, porém, temos boas notícias: como antecipado recentemente, todos os relógios que eram compatíveis com o watchOS 11, lançado no ano passado, serão compatíveis com o watchOS 12 26.

Essa notícia deverá tranquilizar principalmente donos do Apple Watch Series 6 (2020), que já era o modelo de smartwatch mais antigo ainda suportado pela empresa.

Só para recapitular, eis a lista de Apple Watches compatíveis com o watchOS 11 — e, agora, com o watchOS 26:

Apple Watch Ultra 2 (2023)

Apple Watch Ultra (2022)

Apple Watch Series 10 (2024)

Apple Watch Series 9 (2023)

Apple Watch Series 8 (2022)

Apple Watch Series 7 (2021)

Apple Watch Series 6 (2020)

Apple Watch SE (2ª geração, 2022)

Como sempre, mesmo que o seu smartwatch esteja na lista acima, existe a chance de ele não receber todos os recursos do sistema recém-anunciado. Para conferir mais detalhes sobre o watchOS 26, dê uma olhada nesse artigo.

