Veja se o seu dispositivo será compatível com o iOS 26 e o iPadOS 26

Mais cedo, durante a keynote de abertura da WWDC25, a Apple apresentou as novas versões de dois dos seus principais sistemas operacionais: o iOS 26 e o iPadOS 26.

Para além do novo esquema de numeração de ambos softwares, os updates também estão disponíveis para um seleto número de dispositivos. Se no ano passado a virada de geração foi mais tranquila para o iOS, que manteve exatamente a mesma lista de iPhones suportados do ano anterior, desta vez a coisa é um pouco diferente, com alguns modelos bastante populares ficando para trás.

Sem mais delongas, eis a lista de dispositivos compatíveis com o recém-anunciado iOS 26:

iPhones 16 Pro/16 Pro Max

iPhones 16/16 Plus

iPhone 16e

iPhones 15 Pro/15 Pro Max

iPhones 15/15 Plus

iPhones 14 Pro/14 Pro Max

iPhones 14/14 Plus

iPhones 13 Pro/13 Pro Max

iPhones 13/13 mini

iPhones 12 Pro/12 Pro Max

iPhones 12/12 mini

iPhones 11 Pro/11 Pro Max

iPhone 11

iPhone SE (2ª geração ou posterior)

Como é possível notar, a maior diferença em relação à lista divulgada no ano passado é a ausência dos iPhones XR, XS e XS Max, os quais foram lançados em 2018 e continuam sendo utilizados por muitas pessoas até hoje (com destaque especial para o XR).

Desse modo, agora os modelos equipados com o chip A13 Bionic que passam a ficar “com a corda no pescoço” — embora, é claro, eles possam continuar recebendo atualizações por mais um ou dois anos, como já aconteceu antes. Desses, o iPhone SE de 2ª geração é o elo mais fraco, principalmente por contar com 1GB a menos de RAM que os iPhones 11 (4GB).

Compatibilidade do iPadOS 26

Agora, vamos para os tablets que suportarão o iPadOS 26:

iPad Pro de 13 polegadas (M4)

iPad Pro de 12,9″ (3ª geração) ou mais recente

Todos as gerações do iPad Pro de 11″

iPad Air (3ª geração) ou mais recente

iPad mini (5ª geração) ou mais recente

iPad (8ª geração) ou mais recente

Aqui, o número de baixas foi bem menor, já que apenas o iPad de 7ª geração, lançado em 2019, foi retirado da lista — lembrando que a Apple já tinha matado o suporte a todos os tablets equipados com chips da família A10 Fusion no ano passado, de modo que esse modelo era o único remanescente (muito provavelmente por conta da sua popularidade em escolas e por trazer 3GB de memória, e não 2GB como o iPad de sexta geração, por exemplo).

É importante lembrar que, mesmo que o seu dispositivo apareça nessas listas, é possível que ele não receba todas as novidades anunciadas pela Maçã na tarde de hoje, como os recursos da Apple Intelligence, que segue exclusiva para os modelos a partir dos iPhones 15 Pro/15 Pro Max e de iPads equipados com chips da série M ou com o A17 Pro.

Confira nossos artigos detalhados para mais detalhes sobre o iOS 26 e o iPadOS 26!

