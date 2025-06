visionOS 26 chegará com widgets espaciais, Personas mais realistas e mais!

Ainda durante a WWDC25, a Apple apresentou o visionOS 26, uma atualização importante para o Vision Pro que promete deixar sua experiência de uso ainda mais imersiva, interativa e integrada ao dia a dia.

Com novos widgets espaciais, fotos com profundidade gerada por IA, melhorias visuais nas Personas e suporte a acessórios como o controle PlayStation VR2 Sense, o sistema abre novas possibilidades para usuários, desenvolvedores e até empresas.

Uma das novidades de destaque está nos widgets, que agora podem ser fixados diretamente no ambiente do usuário, aparecendo toda vez que ele coloca o Vision Pro. É possível personalizar tamanho, profundidade e cor, e há opções como relógio, previsão do tempo, música e fotos.

Outra atualização importante está nas Personas, que ganharão expressões mais naturais, detalhes mais nítidos no rosto e até visualizações de perfil lateral. Criados em segundos, esses avatares foram aprimorados com tecnologia de renderização volumétrica e aprendizado de máquina (machine learning).

O visionOS 26 também introduz as Spatial Scenes, que usam IA para dar profundidade realista a fotos. Com isso, o usuário pode se movimentar e “explorar” as imagens como se estivesse dentro delas. O recurso funciona no app Fotos (Photos), no Safari e em apps de terceiros, como o da Zillow, de venda e aluguel de imóveis.

No Safari, agora é possível navegar com mais profundidade. Com a opção de navegação espacial, páginas ganham vida com imagens em 3D e menos distrações, permitindo até manipular objetos tridimensionais diretamente no navegador.

Para quem curte jogos, o Vision Pro agora é compatível com o controle PlayStation VR2 Sense. Isso, segundo a Maçã, oferecerá experiências ainda mais intensas com rastreamento preciso, sensores táteis e resposta vibratória.

O update também trouxe recursos voltados para o ambiente corporativo. Empresas agora podem compartilhar o mesmo dispositivo entre equipes, com configurações de usuário salvas no iPhone. Há ainda APIs voltadas para segurança de conteúdo, e suporte a acessórios como o Logitech Muse.

O visionOS 26 também permitirá que usuários compartilhem experiências espaciais no mesmo ambiente físico, como assistir a filmes em 3D, jogar juntos ou colaborar em tempo real; é uma forma de tornar o uso mais social e integrado ao espaço ao redor.

Além disso, é possível adicionar participantes remotos via FaceTime nessas experiências compartilhadas. Sendo assim, pessoas em diferentes locais poderão interagir no mesmo ambiente virtual, misturando o presencial e o remoto de forma fluida.

A atualização também traz suporte nativo a vídeos em 180°, 360° e campo de visão amplo, capturados por câmeras como Insta360, GoPro e Canon. Esses conteúdos poderão ser assistidos no Vision Pro com mais profundidade, ângulo e realismo.

Pensando em empresas, a Apple lançou a Protected Content API, que garante que apenas usuários autorizados acessem conteúdos sensíveis. A ferramenta também bloqueia cópias, capturas de tela e gravações. Isso protegerá dados como previsões estratégicas e registros médicos, por exemplo.

Outros destaques do visionOS 26 incluem:

Suporte aos novos idiomas da Apple Intelligence, como francês, alemão, italiano, japonês, coreano e espanhol;

Recurso “Look to Scroll” (“Olhar para Rolar”, em tradução livre) , que permite rolar páginas com o movimento dos olhos;

, que permite rolar páginas com o movimento dos olhos; Novo painel de controle com acesso rápido a funções como modo hóspede, foco e viagem;

Capacidade de desbloquear o iPhone enquanto se está no Vision Pro, mesmo em modo imersivo;

Possibilidade de atender ligações diretamente pelo Vision Pro;

Organização de apps em pastas, direto na tela inicial.

Todos esses recursos estarão disponíveis para testes por desenvolvedores, a partir de hoje, no site da Apple. Como todos os outros sistemas, o lançamento do visionOS acontecerá no outono (do Hemisfério Norte). Obviamente, somente a única versão disponível do Apple Vision Pro terá suporte à nova versão.