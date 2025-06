App Globoplay ganha suporte às Atividades ao Vivo no iOS/iPadOS

O Globoplay lançou recentemente uma nova atualização do seu app para iOS e iPadOS (versão 4.181.0). Com ela, chega um recurso que promete agradar principalmente quem curte esportes ao vivo: o suporte às Atividades ao Vivo (Live Activities).

Agora, ao navegar pela agenda de partidas disponível no Globoplay, o usuário pode tocar no ícone de sino ao lado de um jogo e, minutos antes da bola rolar, será avisado automaticamente pelo celular, mesmo sem abrir o app.

A novidade foi divulgada nas notas de lançamento do aplicativo, mas também repercutiu nas redes sociais. No LinkedIn, o desenvolvedor Erick Yamato, integrante do time de desenvolvimento do app, revelou que foi o responsável por implementar o novo recurso no app.

Do ponto de vista do negócio, o Live Activities permite maior engajamento e retenção dos usuários, oferecendo informações em tempo real diretamente na tela bloqueada dos dispositivos, aumentando a visibilidade dos conteúdos e incentivando o acesso frequente à plataforma. Para o usuário, a experiência torna-se mais fluida e dinâmica, com atualizações instantâneas sobre o início das partidas, proporcionando conveniência e praticidade ao acompanhar seus eventos favoritos sem a necessidade de abrir o aplicativo.

O recurso, obviamente, está disponível para todos os iPhones compatíveis com as Live Activities e já sinaliza um movimento interessante do Globoplay: usar a tecnologia a favor da experiência do usuário e, claro, sua audiência. A nova versão do app já pode ser baixada gratuitamente na App Store.