Carteira ganhará passaporte digital, melhorias nos cartões de embarque e mais no iOS 26

Com o iOS 26, a Apple lançará algumas novidades especialmente para o aplicativo Carteira (Wallet), as quais são focadas principalmente em tornar mais práticas a identificação e as viagens dos usuários.

A primeira novidade nessa linha é o recurso de passaporte digital, o qual permitirá que usuários armazenem uma versão virtual do documento — algo que, pelo menos por enquanto, estará restrito a passaportes americanos.

Embora não substitua por completo o passaporte físico, o documento digital poderá ser usado em apps que exigem verificação de idade ou identidade, bem como será aceito em alguns pontos de verificação.

Os cartões de embarque, por sua vez, armazenarão cada vez mais informações — como os mapas dos terminais, que servirão para guiar o usuário no aeroporto para que ele descubra onde está sua bagagem.

A integração com a rede Buscar (Find My), por sua vez, permitirá acompanhar uma bagagem rastreada por um AirTag diretamente da Carteira, eliminando a necessidade de entrar em outro aplicativo para tal.

Por fim, os cartões de embarque suportarão também as Atividades ao Vivo (Live Activities), permitindo acompanhar um voo diretamente na Tela Bloqueada ou na Ilha Dinâmica (Dynamic Island) sem abrir o aplicativo — de forma bem parecida com o que é oferecido pelo app Flighty.

Mais novidades para a Carteira

Ainda falando do app Carteira, a Maçã também anunciou que a Apple Intelligence poderá rastrear pedidos do Apple Pay e gerar resumos sobre eles (inclusive com base em dados encontrados em apps como o Mail).

A empresa também anunciou que mais 13 fabricantes de veículos suportarão as “chaves do carro”: Acura, Cadillac, Chery, Chevrolet, GMC, Hongqi, Lucid Motors, Porsche, Rivian, Smart, Tata Motors, Voyah e WEY.