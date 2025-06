Códigos do iOS 26 dão indício de novo AirTag com melhor bateria e precisão

De acordo com a Macworld, a Apple fez mudanças por debaixo dos panos no iOS 26 sobre como o sistema gerencia os AirTags — o que seria mais um indício de que estamos bem próximos do lançamento de uma segunda geração do rastreador, que chegou ao mercado em 2021.

Publicidade

Segundo a publicação a Apple estaria trabalhando em mudanças que incluiriam uma melhoria na comunicação via Bluetooth entre o rastreador e os dispositivos da empresa (o que deverá tornar o uso do acessório mais confiável), bem como em recursos relacionados à bateria.

“Como esses recursos não parecem estar ativados para o AirTag atual, não é exagero supor que eles sejam para uma nova versão do AirTag”, diz a Macworld, que também descobriu que o iOS 26 fará um melhor uso da Busca Precisa aprimorada disponível a partir dos iPhones 15.

Dispositivos que suportam a tecnologia poderão ser encontrados com a Busca Precisa se estiverem a até 60 metros de distância, enquanto com os AirTags atuais o limite é de 15 metros. Caso suporte a novidade, portanto, o rastreador quadruplicará a distância de precisão limite.

Publicidade

Essa possível novidade vai ao encontro das apostas que o jornalista Mark Gurman vem fazendo sobre o dispositivo. Recentemente, ele voltou a afirmar que o “AirTag 2” contará com a segunda geração do chip Ultra Wideband (UWB) da Apple para aumentar a faixa de rastreamento.

Gurman ainda aposta em duas outras novidades importantes para a segunda geração do AirTag: uma integração com o Apple Vision Pro (ou com a computação espacial) e um alto-falante mais difícil de ser violado, visando a redução do uso indevido do rastreador para perseguições (stalking).

Comprar AirTag de Apple Preço à vista: a partir de R$332,10

Preço parcelado: a partir de R$369,00 em até 12x

Opções: pacote com 1 ou 4 unidades

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.