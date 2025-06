Google Meet terá tradução simultânea em português; Waze ganha novidades

Durante o evento Google for Brasil, voltado especialmente ao mercado brasileiro e que marca o seu 20° aniversário no país, a empresa anunciou hoje várias novidades que certamente agradarão muitas pessoas que usam os seus serviços.

Publicidade

Como não poderia deixar de ser, um dos grandes focos da apresentação foram as ferramentas de IA em várias soluções da marca.

Confira os principais destaques! 🧑‍💻

Google Meet com tradução simultânea em português

O aplicativo de videochamadas Google Meet ganhou, ainda durante a Google I/O 2025 (em maio), um recurso de tradução em tempo real — graças ao grande modelo de áudio de IA generativa do DeepMind. Agora, isso está chegando oficialmente ao português do Brasil — e vai, inclusive, preservar as vozes, tons, energia e emoção dos participantes da chamada de vídeo.

A tradução simultânea do Google Meet estará disponível, em um primeiro momento, apenas para os clientes do Google One no plano AI Pro, que custa R$97/mês, ou AI Ultra (esse, ainda indisponível no Brasil). Estudantes podem utilizá-lo gratuitamente por 15 meses.

Publicidade

Ainda envolvendo o Meet, há um novo recurso chegando em português, o “Anota pra Mim”. Ele pode fazer anotações e listar tarefas pendentes em tempo real, organizando tudo de forma automática em um documento.

Novidades no Waze

O aplicativo de navegação Waze, comprado pelo Google em 2013, também receberá novidades. Usando o Gemini, será possível relatar acidentes durante um trajeto — bastando tocar no botão de alerta e falar naturalmente, como se estivesse conversando com um amigo. É o que a empresa batizou de “Conta pro Waze” — e que estava em testes apenas no idioma inglês.

A novidade chega primeiro aos trusted testers em beta, para usuários dos sistemas iOS e Android a partir desta semana.

Além desses destaques, o Google ressaltou a disponibilidade do Veo 3, última geração do seu modelo de criação de vídeos (inclusive com áudios) em português do Brasil, além do Gemini Live aos usuários do iOS no nosso idioma.

No mais, há recursos novos chegando aos smartphones Android — o que inclui uma parceria com a Polícia Militar de São Paulo para bloquear os aparelhos roubados ou furtados usando o número de telefone cadastrado e uma expansão do uso do Pix na Carteira do Google e no Google Chrome, por exemplo.

via Canaltech, Tecnoblog