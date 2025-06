Instagram lança Resumos e Comemorações, novos recursos para criadores

O Instagram lançou nesta semana dois novos recursos para auxiliar os criadores de conteúdo: Resumos (Recaps) e Comemorações (Celebrations). Num post oficial de anúncio, o perfil @creators afirma que as funções ajudam os usuários a se sentir no controle de seu crescimento, com insights para entender como ter sucesso e encorajamentos para manter a motivação.

Os Resumos fornecem compilados recorrentes e personalizados com insights, informações e inspirações para seus novos conteúdos com base na sua atividade no Instagram. Eles indicam quais tipos de conteúdo estão indo bem e oferecem feedbacks sobre áreas que podem melhorar.

Eles podem ser acessados no Painel Profissional ou pelas notificações do Instagram. Segundo o app, os Resumos ainda não estão disponíveis para todos os criadores, mas serão mais amplamente difundidos “nas próximas semanas”.

Já as Comemorações são uma forma personalizada de celebrar conquistas de marcos importantes no Instagram, por meio de notificações que incentivam o compartilhamento das vitórias com seu público. Após atingir um certo número de seguidores ou viralizar um reel, por exemplo, uma comemoração reconhecendo o seu progresso poderá ser compartilhada.

Os novos recursos são parte da estratégia do Instagram de dar um maior enfoque aos seus criadores e chamar perfis de plataformas rivais para o ambiente da Meta, proporcionando insights, incentivos e informações sobre seus conteúdos.

Os Resumos e as Comemorações estão disponíveis na mais nova atualização do app, cujo download pode ser feito na App Store.