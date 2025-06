Leilão da Receita em Belo Horizonte tem iPhones, Macs, iPads e mais

A Receita Federal anunciou um novo leilão com produtos apreendidos (edital nº 0600100/000006/2025) — desta vez, sediado na cidade de Belo Horizonte (MG). Dos 152 lotes disponíveis, pelo menos 98 contam com produtos da Maçã.

Uma boa notícia é que a maioria deles conta com apenas um único produto — o que elimina a necessidade de levar coisas não desejáveis no combo. Dos lotes 37 a 52, por exemplo, temos apenas um iPhone 16 Pro Max em cada, os quais podem receber lances mínimos de R$2.100.

Mas também há alguns lotes que contam com mais de um produto da Apple (os quais podem acompanhar também dispositivos de outras marcas, cabe destacar), como o 28, o 34 e o 35.

Vale sempre ressaltar que os produtos leiloados não têm garantia e podem vir sem caixa ou acessórios, usados ou até mesmo sem funcionar (detalhe que costuma ser informado).

Confira os lotes com produtos da Apple:

Lote(s) Produto(s) da Apple Lance mínimo 028 28x Apple Watch Series 8

1x Apple Watch Ultra

7x Apple Watch SE

1x Apple Watch Series 9

1x Apple Watch (modelo não especificado)

5x Apple Pencil (2ª geração)

5x Apple Pencil (1ª geração)

1x Apple Pencil (modelo não especificado)

1x iPad (9ª geração)

3x iPad (10ª geração)

1x MacBook (modelo não especificado) R$60.711 034 1x MacBook Air (M1)

14x iPad (10ª geração)

2x iPad (9ª geração)

1x Apple Pencil R$20.500 035 4x Apple Watch SE (2ª geração)

4x AirPods (modelo não especificado)

1x AirPods Max

1x Apple Watch Series 10

10x AirTag

1x AirTag (pacote com 4 unidades) R$23.700 037 a 052 1x iPhone 16 Pro Max R$2.100 053 1x iPhone 16 Pro R$1.750 054 a 057 1x iPhone 15 Pro Max R$1.950 058 a 071 1x iPhone 15 R$1.400 072 1x iPhone 14 Pro Max R$1.500 073 a 075 1x iPhone 14 R$1.250 076 a 081 1x iPhone 13 R$1.100 082 e 083 1x iPhone 12 Pro R$850 084 a 107 1x iPhone (modelo não especificado) R$580 108 a 115 1x iPhone 15 Pro Max R$1.950 116 a 120 1x iPhone 15 Pro R$1.400 121 a 124 1x iPhone 15 R$1.400 125 e 126 1x iPhone 11 R$500 130 e 131 1x iPhone (modelo não especificado) R$400 132 e 133 1x iPhone (modelo não especificado) R$600 134 1x iPhone 13 R$1.100

Vale notar que, dentro dos lotes com produtos da Apple, também podem haver outros itens sendo leiloados.

Como participar

Para participar, é necessário seguir um processo totalmente digital. Os interessados em adquirir os itens em leilão devem possuir um CPF válido e um certificado digital válido, obtido através do acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Este certificado será essencial para acessar o site corretamente e participar ativamente do evento. Os lotes estão abertos para lances tanto de pessoas físicas quanto jurídicas.

As propostas poderão ser enviadas para análise a partir das 8h do dia 7 de julho e serão encerradas às 21h do dia 9/7. As selecionadas serão convidadas a participar do pregão online, programado para ocorrer no dia 10/7, às 10h.

Cabe destacar que a Receita Federal não realiza entregas, então é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate.

Para mais informações, basta acessar essa página.