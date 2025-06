Logitech Muse permitirá desenhar e medir com precisão no Vision Pro

Em meio às várias novidades da WWDC25, a Logitech anunciou o Muse, um lápis digital criado especialmente para o Apple Vision Pro.

A proposta, segundo a empresa, é levar mais precisão e naturalidade para quem trabalha, desenha ou colabora em ambientes da computação espacial. O dispositivo, na verdade, foi mencionado rapidamente na apresentação do visionOS 26.

O Muse possui tecnologia de rastreamento espacial em seis graus de liberdade, além de botões intuitivos, sensores de pressão e resposta háptica em tempo real. Ou seja, ao usá-lo, dá para desenhar no ar, fazer anotações em superfícies virtuais e até medir objetos com exatidão — tudo isso dentro do ambiente do Vision Pro.

Durante a keynote de ontem, a Apple mostrou um designer utilizando a stylus para medir um objeto virtual com uma precisão de impressionar.

A ideia é que o Muse facilite tarefas mais delicadas em apps como o Spatial Analogue, por exemplo, permitindo desde esboços rápidos até anotações flutuantes que poderão ser vistas por outras pessoas em tempo real.

Não há, contudo, informações sobre o preço ou a data exata lançamento do produto, mas a Logitech garante que ele chegará ainda este ano, com o novo sistema.

Apesar do entusiasmo em torno do Muse, uma coisa chamou atenção do desenvolvedor Willian Max: a Maçã não fez menção alguma — seja na keynote ou em seus comunicados à imprensa — de que seu o Apple Pencil poderia ganhar suporte ao novo recurso de escrita no espaço do Vision Pro.

Muito embora a gigante não tenha dito isso oficialmente, o assunto gerou especulações: teria ela aberto mão do próprio lápis nesse contexto? Será que vem aí uma nova versão do Apple Pencil? Até agora, nada foi confirmado.

Ao que tudo indica, como a interação acontece no espaço tridimensional, é preciso apertar um botão para iniciar o desenho — caso contrário, o sistema não saberia quando o usuário quer começar. Por isso, o Muse tem dois botões laterais (algo que o Apple Pencil, por exemplo, não oferece).

Enquanto outras informações não são divulgadas, o Logitech Muse deverá ocupar esse espaço (literalmente), oferecendo essa nova forma de interagir com a realidade mista. Mais detalhes sobre o acessório, incluindo os apps compatíveis e o preço, deverão ser revelados nos próximos meses.

