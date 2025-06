Mark Ruffalo se junta ao elenco de “Being Heumann”, do Apple TV+

No final de maio, o Apple TV+ anunciou a sua mais nova produção original — “Being Heumann”, focada em que contar a trajetória da ativista Judy Heumann na luta pelos direitos das pessoas com deficiência.

Pois agora, temos mais novidades relacionadas ao projeto. O ator norte-americano Mark Ruffalo, conhecido por encarnar o personagem Hulk/Bruce Banner em produções como “Os Vingadores”, está se juntando ao elenco do filme, como foi destacado pelo Deadline.

Ele se juntará a Ruth Madeley — que interpretará Judy Heumann. A produção, vale observar, será uma adaptação do bestseller homônimo de memórias de Heumann realizado pela escritora, diretora e vencedora do Oscar por “CODA”, Siân Heder.

A produção “Being Heumann” será dirigida, produzida e roteirizada por Heder, tendo Rebekah Taussig como corroteirista. David Permut e Kevin Walsh atuarão como produtores pela The Walsh Company, sob o seu contrato com a Apple. Os empresários de Heumann, John W. Beach e Kevin Cleary, da Gravity Squared Entertainment, também serão produtores. A produção executiva ficará por conta de Heumann, Kristen Joiner e Diana Pokorny.

O filme segue sem datas de início das gravações e lançamento.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

