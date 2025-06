Meta começa a testar DMs no Threads, mas ainda sem suporte a grupos

Quase dois anos após o lançamento do Threads, a Meta finalmente começou a testar um dos recursos mais pedidos pelos usuários: as mensagens diretas (DMs). A novidade está sendo liberada, por enquanto, em Hong Kong, na Tailândia e na Argentina.

O anúncio foi feito hoje pelo CEO da Meta, Mark Zuckerberg, e pelo chefe do Instagram, Adam Mosseri, em postagens no próprio Threads. A função estreia com conversas apenas entre duas pessoas, sem suporte a grupos neste primeiro momento.

Até então, quem queria mandar uma mensagem privada precisava sair do Threads e continuar a conversa pelo Instagram, o que sempre foi uma experiência meio truncada, já que nem todo mundo usa as duas plataformas com a mesma frequência. Com a função nativa, esse “vai e vem” entre apps finalmente vai acabar.

📣 Estamos começando a testar as mensagens diretas no Threads, um dos pedidos mais frequentes desde o lançamento da plataforma. Nossa missão é incentivar a troca aberta de ideias, e sabemos o quanto a comunicação por mensagens é importante para fortalecer esse objetivo.

Embora a chegada das DMs seja comemorada por muita gente, nem todo mundo está animado. Há quem goste justamente do fato de o Threads não ter DMs, defendendo que isso torna o ambiente mais leve e menos invasivo.

“Pedido mais frequente”? Não, o pedido mais frequente é que vocês de fato combatam e banam bots, abusadores, violadores das diretrizes da comunidade e casos de assédio, não dar ainda mais acesso dessas pessoas a outros usuários. Vocês ao menos escutam o que estão dizendo?

Mesmo assim, a Meta parece convencida de que o recurso é necessário. Com o tempo, a empresa percebeu que os usuários do Threads estão criando conexões diferentes das que têm no Instagram, o que fez perder o sentido manter uma única caixa de entrada entre os dois apps.

A companhia ainda não divulgou quando o recurso será liberado para mais países, mas garantiu que expansões estão nos planos. O botão de DMs já aparece como um ícone de envelope na parte inferior do app para celulares, e no canto esquerdo na versão para desktop.

O lançamento acompanha um movimento das plataformas concorrentes, que vêm investindo cada vez mais nessa área. O Bluesky, por exemplo, lançou seu sistema de DMs em maio do ano passado, e o X (ex-Twitter) acabou de lançar o XChat, com suporte a mensagens em grupo, modo temporário e envio de arquivos.

