Promoções na App Store: Snake TV Classic, CubeMator – Mine the World, ItsMyLibraryApp e mais!

Nesta terça-feira, confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Snake TV Classic, desenvolvido por Anass Damri, transporta um dos grandes clássicos dos jogos para dispositivos móveis diretamente para a sua TV!

Capture peças e vá crescendo a sua cobra em uma arena, navegando pelo controle da sua Apple TV de forma precisa e suave. Cuidado para não bater em si mesmo ou o fim pode estar mais próximo do que imagina.

Reviva a era de ouro dos jogos com esta releitura nostálgica dos clássicos jogos de labirinto, agora na Apple TV! Snake TV Classic combina perfeitamente o charme retrô com recursos modernos, trazendo a adorada experiência arcade para sua sala de estar com gráficos HD vibrantes e jogabilidade responsiva otimizada para a tela grande.