Rachel Brosnahan estrelará a 2ª temporada de “Presumed Innocent”, do Apple TV+

Anunciada pelo Apple TV+ ainda em julho do ano passado — há quase um ano! —, o serviço de streaming da Maçã revelou hoje o nome que estrelará a segunda temporada de “Acima de Qualquer Suspeita” (“Presumed Innocent”), no lugar de Jake Gyllenhaal.

Trata-se de Rachel Brosnahan, famosa por protagonizar “A Maravilhosa Sra. Maisel” (“The Marvelous Mrs. Maisel”). Além de estar na continuação da série (transformada em antológica), Rachel será produtora executiva.

A atriz fará o papel de Leila Reynolds, a qual enfrentará o seu primeiro caso de assassinato. A nova temporada, de acordo com o Deadline, será baseada em “Dissecation of a Murder”, livro de Jo Murray previsto para ser lançado no ano que vem.

Rachel Brosnahan will lead Presumed Innocent Season 2.



Inspired by the debut legal thriller novel “Dissection of a Murder" by Jo Murray.



Coming to Apple TV+ pic.twitter.com/cG2Ia0umQ6 — Apple TV (@AppleTV) June 10, 2025 Rachel Brosnahan liderará a segunda temporada de “Presumed Innocent”. Inspirado no romance de estreia do suspense jurídico “Dissection of a Murder”, de Jo Murray. Em breve no Apple TV+.

Gyllenhaal seguirá como um dos produtores executivos, além de David E. Kelley, J.J. Abrams, Rachel Rusch Rich, Dustin Thomason e Matt Tinker.

