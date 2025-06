SF Symbols 7 chega com centenas de novos símbolos, recursos de animação e mais

Como esperado, a Apple atualizou a sua biblioteca de símbolos SF Symbols após a keynote de abertura da WWDC25, levando-a agora à sua sétima versão.

Ainda em fase beta, a SF Symbols 7 adiciona centenas de novos ícones, bem como aprimora recursos como a substituição mágica e adiciona outros completamente novos.

Esses símbolos, como de costume, podem ser editados com a ajuda de ferramentas de gráficos vetoriais e foram feitos para funcionar em harmonia com a fonte San Francisco, criada pela Apple.

Animações

Uma das principais novidades dessa atualização é a chegada de novas predefinições de animações para o símbolos. Falo do Draw On e do Draw Off, que foram inspiradas pelo movimento caligráfico ao escrever à mão, torando os símbolos mais expressivos.

Whole Symbol anima todas as camadas juntas em um único movimento rápido; By Layer desloca o tempo de início de cada camada para criar um efeito mais dinâmico; e Individually anima uma camada por vez, para uma revelação mais deliberada.

Anotações

Foram adicionadas também novas ferramentas de anotação que facilitam a criação de animações Draw para símbolos customizados. Com elas, basta posicionar pontos de guia nas camadas para controlar a forma como um traço é desenhado.

O posicionamento desses guias, ainda segundo a Apple, é convertido automaticamente entre os pesos e pode ser personalizado para controlar com precisão o movimento em todos os pesos e escalas dos símbolos.

Crie animações personalizadas para seus símbolos personalizados utilizando acessórios de desenho, bidirecionalidade opcional, end caps adaptáveis ​​e muito mais.

Variable Draw

Variação do recurso Variable Color, o Variable Draw ajuda a transmitir o efeito força ou progresso com maior precisão e resolução.

Símbolos que suportam animações do Draw também podem suportar o Variable Draw, permitindo que camadas individuais funcionem de maneira dinâmica.

Substituição mágica aprimorada

Tendo recebido recebido melhorias também no ano passado, a substituição mágica agora fornece uma melhor continuidade no caso de animações entre símbolos relacionados.

Se dois símbolos compartilham um formato de fechamento, a substituição mágica preserva os fechamentos enquanto as camadas de símbolos restantes são animadas de acordo com a configuração predefinida.

Além disso, símbolos que suportam o recurso Draw o ativarão ou o desativarão durante as transições da substituição mágica.

Gradientes

O sistema de renderização de gradientes agora gera automaticamente um gradiente linear suave de apenas um fonte de cor, a qual pode derivar tanto de cores do sistema quanto de cores personalizadas.

Novos símbolos

Entre os novos ícones do SF Symbols 7, temos variantes em latim, grego, cirílico, hebraico, árabe, chinês, japonês, coreano, tailandês, devanágari, bem como em vários sistemas índicos. Segundo a Apple, esses novos símbolos estão disponíveis em aplicativos que executam o iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26.

A sessão da WWDC25 sobre o SF Symbols 7 também pode ser conferida na página oficial do Apple Developer.