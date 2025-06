TestFlight 3.9 agiliza a instalação de apps em Macs com Apple Silicon

A Apple liberou hoje a versão 3.9 do TestFlight. A atualização traz recursos importantes que, de acordo com a Maçã, prometem melhorar a experiência de quem desenvolve e de quem testa softwares.

Uma das principais novidades é a chegada dos Materiais em Segundo Plano, também conhecidos como Background Assets. O recurso permite que certos componentes do app sejam baixados e atualizados separadamente do aplicativo principal. Isso torna o processo de instalação mais leve e melhora o tempo de inicialização do app.

O suporte aos Materiais em Segundo Plano poderá ser feito de duas formas: com arquivos auto-hospedados pelos próprios desenvolvedores ou hospedados diretamente nos servidores da Maçã.

Na prática, a ideia é oferecer mais flexibilidade no gerenciamento de conteúdo e agilizar a experiência do usuário final. O recurso foi apresentado durante a WWDC25 e já está disponível para apps em todos os sistemas da empresa.

Outro destaque da versão é a instalação mais rápida de aplicativos em Macs com chips Apple Silicon. Quem usa essas máquinas deverá notar uma melhora na velocidade ao instalar versões de teste dos apps.

Além dessas mudanças, a nova versão também traz melhorias gerais de estabilidade e correções de bugs. O TestFlight 3.9 já está disponível para baixar na App Store.