Workout Buddy será uma espécie de coach para exercícios no watchOS 26

Entre os poucos anúncios relacionados a inteligência artificial (IA) na WWDC25, está a Companhia de Exercício (Workout Buddy), recurso que chegará ao iOS 26 e ao watchOS 26. Como o próprio nome indica, trata-se de uma espécie de coach (ou “companheiro”) para guiar os usuários durante exercícios.

Publicidade

Primeiro grande recurso da Apple Intelligence projetado para os Apple Watches, a Companhia de Exercício coletará e analisará dados de exercícios em tempo real, bem como utilizará o histórico do usuário para entregar a ele insights personalizados durante seus treinos.

Capaz de acessar dados como taxa de batimentos cardíacos, passos, distâncias percorridas e anéis de atividades, o recurso os processará de maneira privada com a ajuda de um iPhone com suporte à Apple Intelligence (dispositivo que é um dos requisitos para usar a novidade)

Com esses dados, um modelo de IA de conversão de texto para fala permitirá ao recurso fornecer os insights em áudio dinâmico usando dados de voz de treinadores do Fitness+, com os usuários podendo escolher entre várias vozes disponíveis para serem seu coach.

Além do iPhone com suporte à Apple Intelligence, o recurso exigirá fones Bluetooth e só funcionará em inglês de início. Ele estará disponível nos tipos de treino mais populares, como corrida, caminhada, ciclismo, treino HIIT e treinos de força funcional e tradicional

Mais recursos focados em exercícios

De acordo com a Apple, o aplicativo Exercício será atualizado no Apple Watch e no iPhone para iniciar uma conversa quando o usuário começar a correr, bem como para registrar marcos e quebras de recorde e fornecer um resumo dos dados após o fim do treino usando IA.

Os usuários também poderão permitir que o Apple Music escolha a melhor playlist com base em seu treino ou em determinadas preferências, bem como selecionar playlists ou podcasts sugeridos com base no que estiverem ouvindo ou no tipo de treino.