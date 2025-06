App Store terá tags geradas por IA para melhorar a descoberta de apps

Durante a WWDC25, a Apple anunciou que utilizará inteligência artificial na App Store para auxiliar no funcionamento da loja e impulsionar a descoberta de apps.

Em uma sessão do evento direcionada à App Store Connect, sua plataforma de distribuição de apps, ela anunciou que começará a utilizar as chamadas App Store Tags para rotular recursos e funcionalidades específicas encontradas nos apps.

As tags serão geradas por modelos de IA da Apple com base em diversas fontes do app, como seus metadados. Em seguida, elas serão revisadas por humanos para, enfim, serem atribuídas aos apps disponíveis na App Store. Na loja, elas aparecerão ao lado das categorias no resultado da busca de apps, bem como nas suas páginas individuais — revelando um útil papel para ajudar os clientes a filtrar sua pesquisa.

De acordo com a Apple, as tags revelarão informações importantes sobre os apps que muitas vezes ficam escondidas em suas listagens, como descrição, categoria, metadados e screenshots. Dessa forma, a Maçã acredita que elas ajudarão os usuários a encontrar com mais facilidade os apps que possuem as funcionalidades que procuram. Além disso, darão aos desenvolvedores um plano mais detalhado de como seus apps estão sendo descobertos.

Ao tocar em uma das tags, os usuários podem acessar coleções selecionadas de apps e jogos com os mesmos rótulos que oferecem recursos ou funcionalidades semelhantes, uma função similar às recomendações “Você também pode gostar de”, que aparecem na parte inferior de páginas individuais de apps. Além desses, outros recursos da App Store para descoberta de apps consistem na aba “Hoje”, em coleções selecionadas pela equipe da App Store, na busca e navegando pelas categorias.

Embora sejam geradas por IA e revisadas por uma equipe interna, a Apple destacou que os desenvolvedores terão controle total sobre as tags associadas aos seus apps, que podem ser gerenciadas ou removidas por meio de uma nova seção na plataforma App Store Connect.

Vale lembrar que a Apple já utiliza IA na App Store para gerar os resumos das avaliações de apps pelos usuários em parágrafos curtos. Além das App Store Tags, ela anunciou outras melhorias para a loja, como ferramentas aprimoradas de descoberta e apresentação de apps, páginas de produtos personalizadas criadas pelos desenvolvedores, melhorias nos “rótulos nutricionais”, expansão das categorias de faixa etária para apps e novos códigos de oferta para produtos de assinatura consumíveis, não consumíveis e sem renovação.

via TechCrunch