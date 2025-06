Apple libera materiais de design para o iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe 26

A Apple atualizou, na última segunda-feira (9/6), a sua página com materiais de design para refletir as mudanças promovidas pelo Liquid Glass, a nova identidade visual do iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, visionOS 26 e tvOS 26.

A Apple Design Resources, como essa página é chamada, existe para ajudar desenvolvedores a criar apps com visuais que se misturem de maneira mais harmoniosa com o resto dos sistemas operacionais da gigante de Cupertino.

No momento, está disponível uma nova biblioteca do Sketch para o iOS 26, o iPadOS 26 e o macOS Tahoe 26, bem como novos templates de ícones de apps (disponíveis para o Sketch, Photoshop e Illustrator).

Como notado pelo desenvolvedor brasileiro Willian Max, a Apple também liberou o seu template de ícones de apps. Essa novidade, porém, foi disponibilizada silenciosamente apenas no perfil da empresa no Figma, e não na Apple Design Resources.

Curiosamente, a Apple ainda não liberou materiais para o tvOS 26, o visionOS 26 e o watchOS 26 — com a exceção de dois arquivos em PNG e PDF para o app Jogos (Games) e o Game Center, os quais se aplicam a todos os sistemas —, mas é provável que isso aconteça logo.

Aos designers e devs de plantão, vale lembrar que, ontem, a Apple também anunciou o SF Symbols 7 (ainda em beta), nova versão da sua biblioteca de símbolos feita para funcionar em harmonia com a fonte San Francisco, que é a tipografia escolhida pela Maçã para os seus sistemas operacionais.

