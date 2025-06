Apple TV+ lança trailer do filme “F1” com resposta tátil no iPhone

O Apple TV+ continua promovendo uma divulgação pesadíssima do filme “F1” — uma das suas grandes apostas cinematográficas para este ano. Desta vez, o serviço lançou um novo trailer para o longa, mas com um detalhe especial.

Ao vê-lo diretamente do aplicativo Apple TV em um iPhone, é possível sentir uma série de respostas táteis — isto é, sentindo o motor de vibração do aparelho sendo ativado conforme as cenas vão sendo mostradas.

É uma sensação bem interessante, já que a vibração do iPhone é sincronizada de forma perfeita com o barulho dos motores dos carros de Fórmula 1 que aparecem no trailer e outros efeitos, dando a quem assiste uma sensação mais realista.

Previsto para chegar aos cinemas em 26 de junho (e depois, ainda sem data definida, ao catálogo do Apple TV+), “F1” mergulhará no universo de um dos esportes mais amados do mundo com uma história que promete tirar o fôlego dos espectadores.

Sonny Hayes, a lenda do automobilismo, é persuadido a deixar a aposentadoria para liderar uma equipe de Fórmula 1 em dificuldades — e ser mentor de um jovem piloto famoso — enquanto busca mais uma oportunidade de glória.

Para encontrar o trailer, basta abrir o aplicativo TV — tanto na aba “Início” quanto na “TV+”, onde o vídeo aparece como destaque em um banner logo no topo. É também possível acessá-lo diretamente por esse link.

Para assistir a ele sentindo a resposta tátil, no entanto, é necessário pelo menos o iOS 18.4 instalado no aparelho — uma limitação que poderá deixar alguns usuários de fora dessa experiência.

Dirigido por Joseph Kosinski (“Top Gun: Maverick”), o filme é estrelado por Brad Pitt (Hayes), que contracenará com Damson Idris (Joshua Pearce, seu companheiro de equipe). Além dos dois, nomes como Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo também estão no elenco de “F1”.

Roteirista, Ehren Kruger também atua como produtor ao lado de Pitt, Penni Thow, Jerry Bruckheimer, Chad Oman, Kosinski, Dede Gardner e Jeremy Kleiner.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

