Apps Meta AI e Edits ganham edição de vídeo com inteligência artificial

A Meta lançou hoje um novo recurso de edição de vídeo com inteligência artificial que promete facilitar a vida de quem cria conteúdo na internet.

Disponível no app Meta AI, no site Meta.AI e também no Edits (concorrente direto do CapCut), a novidade permite transformar vídeos curtos com apenas alguns toques, usando mais de 50 estilos prontos gerados por IA.

Com a ferramenta, dá para mudar o figurino de alguém no vídeo, trocar o cenário, alterar a iluminação ou até dar um visual novo, como se fosse um quadrinho vintage ou uma cena de videogame. Tudo isso sem precisar entender nada de edição.

Para usar, basta enviar um vídeo de até dez segundos e escolher um dos estilos sugeridos; por tempo limitado, esse processo está sendo oferecido gratuitamente em mais de uma dezena de países. Depois da edição, dá para compartilhar o vídeo direto no Facebook, no Instagram ou no feed Discover do próprio app.

Segundo a Meta, o plano é oferecer a criação de vídeos criativos acessível a qualquer pessoa, mesmo entre quem nunca editou um clipe antes. A empresa também contou que trabalhou com criadores de conteúdo para desenvolver os estilos de edição, pensando no que faz mais sucesso com o público.

A companhia também pretende liberar, ainda este ano, a opção de editar os vídeos com comandos (prompts) de texto. Ou seja, em breve, o usuário vai poder descrever exatamente o que quer e deixar que a IA faça o resto.

Esse novo recurso faz parte da evolução das pesquisas em inteligência artificial da Meta, que começou lá em 2022 com o projeto Make-A-Scene e avançou com modelos como o Movie Gen, voltado justamente para gerar vídeos e sons a partir de texto.