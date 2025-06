Dos criadores do Arc, navegador Dia chega com chatbot de IA integrado

Como informamos no fim do mês passado, a The Browser Company decidiu interromper o desenvolvimento de seu popular navegador Arc para se dedicar ao desenvolvimento do Dia, um browser que incorpora IA em todas as suas funções e cuja primeira versão beta foi disponibilizada hoje.

De cara, o Dia apresenta uma interface simples. O navegador é baseado no Chromium, o projeto de navegador de código do Google — por isso, ele pode ter uma aparência familiar para algumas pessoas.

Meet @diabrowser. Now available for Arc members. pic.twitter.com/dqekJNWhgR — The Browser Company (@browsercompany) June 11, 2025 Conheça o @diabrowser. Disponível agora para membros do Arc.

Como dito, a IA está no cerne do Dia. Além de permitir que você digite nomes de sites e termos de pesquisa, a barra de endereço do navegador atua como a interface para seu chatbot de IA integrado — o qual pode pesquisar na web para você, resumir arquivos do seu computador e alternar automaticamente entre as funções de chat e pesquisa. Os usuários também podem fazer perguntas sobre todas as guias que estão abertas, com a IA podendo até mesmo escrever um rascunho com base no conteúdo dessas guias.

Para customizar o navegador, basta falar com o chatbot para definir o tom de voz e o estilo de escrita, entre outras configurações. Ademais, por meio de um recurso opcional chamado History (Histórico), você pode permitir que o navegador use sete dias do seu histórico de navegação como contexto para responder a consultas.

Outro recurso, chamado Skills (Habilidades), permite criar pequenos trechos de código que funcionam como atalhos para várias configurações. Por exemplo, quando você pede para Dia encontrar um casaco para você, o assistente pode ativar uma habilidade de compras, que sabe tudo o que você está olhando na Amazon. A função se assemelha aos atalhos da Siri, mas para o seu navegador.

Disponível para macOS, inicialmente só é possível acessar o Dia a partir de convites. Segundo a The Browser Company, todos os membros do Arc terão acesso ao novo navegador imediatamente.

via The Verge