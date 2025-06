Logitech lança Flip Folio, nova case para iPads Air/Pro com teclado removível

A Logitech acaba de anunciar a Flip Folio, sua mais nova case para os iPads Air e Pro de 11 e 13 polegadas. Com um teclado removível embutido, ela possibilita que ele seja tirado e posicionado onde o usuário preferir.

Publicidade

Ela foi pensada para aliar produtividade com liberdade e praticidade, tornando a experiência de uso do iPad mais funcional. Seu teclado com conexão Bluetooth pode ser desconectado e encaixado de volta na capa de forma magnética, e o suporte do acessório permite posicionar seu iPad em diferentes ângulos e orientações, oferecendo uma vasta flexibilidade ao espaço de uso.

A capa do já conhecido estilo folio — ou dobrável — oferece proteção frontal e traseira para o seu dispositivo, e se conecta à traseira do iPad magneticamente para apoiá-lo. Se ele estiver na posição vertical, inclusive, o espaço sobrando da case também pode ser utilizado para apoiar seu iPhone, permitindo a utilização dos dois lado a lado em multitarefa.

A bateria do teclado é de célula tipo moeda, e pode durar até dois anos, dependendo da frequência de utilização. Quando ela acabar, será necessário substituí-la, já que o teclado não possui bateria recarregável e nem portas para conexões USB por fio.

Publicidade

O teclado tanto da versão de 11″ quanto da de 13″ tem pouco mais de 6mm de espessura e pesa menos de 207g, o que significa que ele não adiciona muita espessura à case quando está fixado em sua traseira. Ele conta com teclas de atalhos específicos do iPadOS e pode ser emparelhado com diferentes dispositivos por meio do Bluetooth.

A Flip Folio é uma boa opção para os usuários que desejam digitar nos seus iPads da distância que preferirem, ao mesmo tempo que protegem seus dispositivos.

Ela chega ao mercado americano pelo preço de US$180 para os iPads de 13″ e US$160 para as versões de 11″. Globalmente, a única opção de cor disponível para a case é a grafite, enquanto na América do Norte também é possível escolher a cor preta. Além dessas, as opções cinza claro e lilás serão lançadas ainda neste ano em regiões selecionadas, juntamente com uma versão areia, também exclusiva da América do Norte.

Comprar iPads Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Tela: 11 ou 13 polegadas

Cor: prateado ou cinza-espacial

Capacidade: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

Comprar iPads Air de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10

Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x

Tela: 11 ou 13 polegadas

Cor: cinza-espacial, azul, roxo ou estelar

Capacidade: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via The Verge