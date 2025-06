Nomad agora permite comprar dólares parcelados no cartão de crédito

A Nomad, fintech que tem facilitado a vida de brasileiros que viajam mundo afora — com contas digitais e investimentos nos Estados Unidos —, trouxe recentemente uma novidade bem prática: agora, é possível comprar dólares e pagar parcelado no cartão de crédito.

O processo para comprar dólares de forma parcelada pelo app da Nomad é simples e rápido. Primeiro, acesse a tela inicial do aplicativo e toque na opção “Adicionar dinheiro” na conta-corrente.

Em seguida, informe o valor em dólares que deseja adquirir e toque em “Continuar”. Na próxima etapa, selecione a forma de pagamento “Cartão de crédito” e escolha o número de parcelas (1x, 3x, 6x, 9x ou 12x).

Por fim, insira os dados do seu cartão de crédito, confirme a operação e… pronto! De acordo com a Nomad, o valor em dólares será creditado na sua conta em até um dia útil.

Vale atentar-se, é claro, aos valores totais de cada parcela — já que não se trata de uma operação livre de juros.

Essa é uma ótima novidade para quem quer planejar viagens, fazer compras no exterior ou até começar a investir em dólares com mais facilidade. Mas vale lembrar que o parcelamento passa antes por uma análise de aprovação pela Nomad e seus parceiros.

Se ficou alguma dúvida, é só dar uma olhada na central de ajuda do app ou no site da Nomad. Tudo foi pensado para deixar sua experiência mais simples e sem complicações.

Mais benefícios da Nomad

Em parceria com o MacMagazine, a Nomad oferece cashback ao fazer sua primeira operação no app. Mais precisamente, depois de a conta ser aprovada e aberta (é preciso apenas de um RG ou uma CNH para isso, e usar o cupom DINHEIRODEVOLTA no seu cadastro), basta fazer uma operação de câmbio até 15 dias depois da abertura para ganhar até US$20 de volta diretamente no app.

Nesta tela, digite o cupom DINHEIRODEVOLTA para ganhar até US$20 de cashback, dependendo do valor da sua primeira remessa.

Você ganhará 2% de cashback em cima da primeira operação de câmbio na sua conta, limitado a US$20. Dessa forma, se fizer uma operação de US$500, por exemplo, ganhará US$10; se for de US$1.000, ganhará US$20. Simples, né?

A Nomad, vale notar, já tem um histórico de inovação com serviços que vão além de uma conta internacional, como por exemplo uma sala VIP no Aeroporto de Guarulhos e o parcelamento de compras no exterior.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.