Pais deverão aprovar conversas entre crianças e outras pessoas no iOS 26

Com o lançamento do iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26 e demais sistemas, ainda no segundo semestre deste ano, os pais/responsáveis terão mais maneiras de garantir que as crianças/jovens tenham experiências adequadas à sua idade.

Isso porque a Apple anunciou hoje novas ferramentas baseadas nos controles parentais já disponíveis no Tempo de Tela (Screen Time) e na App Store. Alguns desses recursos haviam sido anunciados em fevereiro passado e chegarão com os novos sistemas, como um esquema atualizado de classificação etária na App Store, um novo jeito de configurar contas de menores de idade e uma nova API que permitirá aos desenvolvedores consultar a faixa etária associada a uma Conta Apple infantil.

Além dessas adições, a Apple informa que jovens de 13 a 17 anos terão proteções adequadas à sua idade ativadas desde o primeiro uso, independentemente de sua conta ter sido configurada como infantil ou não. Essas proteções adicionais incluem filtros de conteúdo da web e a ativação do recurso Segurança na Comunicação (Communication Safety).

O recurso Limites de Comunicação (Cummunication Limits) também será expandido para permitir que os pais desempenhem um papel mais amplo na aprovação de com quem seus filhos podem se comunicar. Com os próximos sistemas, as crianças deverão enviar solicitações aos pais quando quiserem se comunicar com novos números de telefone. Essas solicitações poderão ser aprovadas facilmente com um único toque no app Mensagens (Messages).

Quando os desenvolvedores adotarem o novo framework PermissionKit, as crianças poderão enviar solicitações aos pais para conversar, seguir ou adicionar usuários como amigos também em aplicativos de terceiros.

A Apple implementará ainda as seguintes melhorias na App Store e nos recursos Segurança da Comunicação e Tempo de Uso:

As páginas de produtos da App Store refletirão quando os desenvolvedores indicarem que seus aplicativos contêm conteúdo gerado por usuários, mensagens ou recursos de publicidade, e se eles incluem quaisquer controles de conteúdo no aplicativo.

Quando restrições de conteúdo do aplicativo são definidas para uma criança, aplicativos com classificações etárias que excedam as restrições não aparecerão na App Store em locais como as abas Hoje, Jogos e Apps, ou em matérias editoriais.

Quando a opção Pedir para Comprar estiver habilitada na App Store, os pais poderão conceder uma exceção para que seus filhos baixem um aplicativo com uma classificação etária que exceda a restrição de conteúdo definida — a qual poderá ser revogada a qualquer momento.

A Segurança da Comunicação será expandida para intervir quando nudez for detectada em chamadas de vídeo do FaceTime e para desfocar a nudez em Álbuns Compartilhados no app Fotos (Photos).

Mais informações sobre os recursos de proteção parental disponíveis nos sistemas da Apple podem ser conferidas nessa página.