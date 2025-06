Veja quais recursos do iOS 26 e demais sistemas exigirão aparelhos recentes

A nova leva de atualizações da Apple (iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26 e tvOS 18) traz algumas das mudanças mais ousadas dos últimos tempos, se é que podemos chamá-las assim.

Publicidade

Do novo visual Liquid Glass à “chegada” da Apple Intelligence aos Watches, tem muita coisa nova vindo por aí. Mas, como já virou tendência, os recursos mais avançados vão ficar restritos a quem tem os dispositivos mais modernos.

Abaixo, portanto, você confere uma lista do que é exclusivo para os aparelhos mais recentes — e o que o seu dispositivo poderá ou não receber.

iOS 26

Nos iOS, a base para compreendermos o porquê de muitos dos recursos não chegarem à maioria dos dispositivos está na limitação da Apple Intelligence. Como sabemos, hoje, ela só está disponível nos iPhones 15 Pro, 15 Pro Max e na linha iPhone 16.

Publicidade

Diante disso, as Traduções ao Vivo (Live Translation) em chamadas e mensagens e as Ações Inteligentes no app Atalhos (Shortcuts) seguirão o mesmo critério de compatibilidade, tendo em vista que são todas funções baseadas em IA.

Divulgação/Apple

As sugestões no app Lembretes (Reminders) também terão essa limitação. No iOS 26, ele poderá “sugerir tarefas, itens para compras e acompanhamentos com base em emails ou outros textos encontrados no dispositivo” usando inteligência artificial.

O recurso para rastrear pedidos no app Carteira (Wallet) poderá puxar os dados direto do seu email, mas também só funciona nos iPhones compatíveis com a IA; da mesma forma funcionarão a Assistência de Espera (Hold Assist) e a Filtragem de Ligações (Screening Call).

Divulgação/Apple

A Inteligência Visual (Visual Intelligence) vai além da câmera e poderá ser usada em capturas de tela para sugerir ações com base no conteúdo da imagem. A novidade, contudo, estará disponível apenas em inglês, e também manterá a compatibilidade com os iPhones 15 Pro, 15 Pro Max e toda a linha 16.

O app Mensagens (Messages) oferecerá sugestões inteligentes para enquetes e permitirá criar planos de fundo personalizados com IA — ambos exclusivos para modelos a partir do iPhone 15 Pro. Enquetes básicas e imagens padrão seguirão disponíveis para todos os usuários.

Divulgação/Apple

Os Genmojis poderão ser criados misturando emojis existentes ou por meio de descrições em texto, com opções de personalização como cabelo e roupas. Já o Image Playground oferecerá novos estilos e aceitará qualquer descrição para gerar imagens. Ambos exigem um iPhone 15 Pro ou mais recente.

Por fim, o iOS 26 também trará um efeito 3D para a Tela Bloqueada. Ao mover o aparelho, a imagem de fundo ganha profundidade e o relógio poderá interagir com a interface; isto será possível a partir do iPhone 12, como apontou o 9to5Mac.

iPadOS 26

Por aqui, temos um cenário similar ao do novo iOS. Grande parte dos novos recursos está limitado ao uso de IA — isto é, só quem tem um iPad com chip M1 (ou mais recente) ou o iPad mini com A17 Pro deverá aproveitar.

O mesmo vale para recursos como Genmoji, Image Playground, Tradução ao Vivo (Live Translation), às Ações Inteligentes no app Atalhos e às novidades baseadas em inteligência artificial que chegarão ao Mensagens.

Divulgação/Apple

Em contrapartida, o novo efeito na Tela Bloqueada só funcionará nos iPads Pro (M4), Pro de 12,9″ (5ª geração ou superior), Pro de 11″ (3ª geração ou superior), Air (M2 em diante) e mini de 6ª geração.

Felizmente, cabe notar, a Apple expandiu o suporte ao recurso Organizador Visual (Stage Manager), bem como o suporte à nova multitarefa do sistema, para todos os modelos de iPad compatíveis com o iPadOS 26,

macOS Tahoe 26

O sistema dos Macs traz duas boas novidades: suporte às Atividades ao Vivo (Live Activies) e novo app Telefone (Phone). Segundo a Maçã, ambos os recurso exigem um dispositivo com Apple Silicon ou um modelo Intel com chip de segurança T2.

Além disso, o iPhone e o Mac precisam estar próximos, conectados à mesma conta Apple com autenticação de dois fatores ativada, e com Bluetooth e Wi-Fi ligados. O recurso não funciona se o Mac estiver usando AirPlay ou Sidecar.

As novas Ações Inteligentes no app Atalhos exigem Macs com chip M1 ou superior, além do idioma e da Siri configurados em um dos idiomas compatíveis com a Apple Intelligence.

watchOS 26

Ainda que o watchOS 26 trará recursos baseados na Apple Intelligence para os Watches a partir do Series 6, é bom ressaltar que o relógio em si não executa os modelos de IA. Todo o processamento é feito no iPhone compatível — com chip A17 Pro ou superior — e os resultados são transmitidos para o relógio.

Por isso, funções como o Workout Buddy (Companhia de Exercício, em português) e a Tradução ao Vivo só funcionam quando o Apple Watch está emparelhado com um desses iPhones — no caso do Workout Buddy, você necessariamente precisa estar fazendo o exercício com o iPhone próximo.

Ao passo que o primeiro funcionará para todos os modelos suportados pelo watchOS 26, o segundo será exclusivo dos Apple Watches Series 9, Series 10 e Ultra 2; assim também serão as respostas inteligentes do Mensagens e o ajuste automático de volume levando em consideração o ruído do ambiente.

Divulgação/Apple

O gesto de virar o pulso para silenciar chamadas, dispensar notificações e interromper temporizadores (Wrist Flick) também só estará disponível nos Apple Watches Series 9, Series 10 e Ultra 2.

tvOS 18

Na Apple TV, o visual renovado com o efeito Liquid Glass só vai chegar aos modelos a partir da Apple TV 4K (2ª geração). As versões HD e 4K (1ª geração), até receberá o update, mas sem esse novo visual.

No fim das contas, os sistemas trarão uma leva impressionante de novidades, mas quem quiser aproveitar tudo o que ele oferece vai precisar ter aparelhos mais atuais. Se você já estava pensando em trocar de iPhone, iPad ou Mac, talvez essa seja a desculpa perfeita… quem sabe?

Os novos recursos já estão disponíveis nas versões beta dos sistemas, lançadas no começo desta semana, mas vale o lembrete: elas são voltadas para desenvolvedores. Uma primeira versão pública de testes deverá ser lançada no mês que vem, ao passo que suas versões finais serão disponibilizadas em setembro/outubro.