vivo afirma que seu próximo dobrável se integrará ao Apple Watch, Mac e iCloud

Embora a Apple oficialmente restrinja o funcionamento do Apple Watch aos iPhones, tem empresa prometendo dar uma quebrada no “jardim murado” da Maçã. Trata-se da chinesa vivo, a qual afirmou que seu próximo smartphone dobrável, o X Fold5, será o primeiro com Android a suportar o smartwatch, para além de outros serviços e aparelhos da Maçã.

Quando falamos especificamente sobre o Apple Watch, esse suporte estará disponível desde coisas mais simples, como exibir chamadas e mensagens de texto recebidas no smartphone (como acontece com o iPhone), até para o registro de dados de saúde capturados pelo relógio, os quais podem ser sincronizados diretamente no aplicativo de saúde da vivo.

A fabricante também anunciou que o X Fold5 também suportará o iCloud, algo ideal para quem está migrando do iPhone para o aparelho e conta com fotos, lembretes e arquivos armazenados na nuvem da Maçã. Aparentemente, no entanto, a julgar pela interface exibida na imagem de divulgação, trata-se da versão web do serviço em forma de um app.

Por fim, a vivo também disse que o aparelho ainda contará algum nível de integração com o macOS, podendo ser usado como uma tela expandida para os computadores da empresa (à la Sidecar), a qual será atualizada instantaneamente com o conteúdo do sistema da Apple e até mesmo capaz de relembrar a posição utilizada em uma próxima conexão com a máquina.

Não sabe-se ao certo como a empresa conseguiu promover esse tipo de integração (certamente não deve ter sido de maneira oficial) e nem todos os recursos que serão suportados. Certamente, essas “gambiarras” deverão contar com limitações — embora possam ser uma alternativa para quem já tem um Apple Watch, por exemplo, e resolver trocar o iPhone por um Android.

via 9to5Mac