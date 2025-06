“All of You”, filme com Brett Goldstein, estreará no Apple TV+ em 26/9

Apresentado no fim do ano passado, o filme “All of You”, estrelado por Brett Goldstein (de “Ted Lasso”) e Imogen Poots, está marcado para estrear no Apple TV+ e em salas de cinemas selecionadas no dia 26 de setembro (uma sexta-feira).

A produção, que também conta com Steven Cree e Zawe Ashton no elenco, traz uma história que mistura emoções e dilemas: em um mundo onde um teste identifica almas gêmeas, dois melhores amigos — Simon (Goldstein) e Laura (Poots) — passam mais de uma década tentando resistir à atração que sentem, enquanto lidam com casamentos, filhos e tragédias pessoais.

"A love story for grown-ups.” – @EW



Brett Goldstein and Imogen Poots star in a new romantic drama #AllOfYou. Premiering in select theaters and streaming on Apple TV+ September 26. pic.twitter.com/y92CUmDO6I — Apple TV (@AppleTV) June 12, 2025 “Uma história de amor para adultos.” – @EW

Brett Goldstein e Imogen Poots estrelam um novo drama romântico, #AllOfYou. Estreia em cinemas selecionados e transmissão no Apple TV+ em 26 de setembro.

À medida que os anos passam e suas vidas se cruzam e divergem, nenhum deles consegue negar que perdeu a oportunidade de ter uma vida juntos. Agora, diante da incerteza de mudar o curso de suas vidas, Simon e Laura estarão dispostos a arriscar tudo para experimentar o amor que sempre sentiram um pelo outro, ou devem aceitar seu destino?

O filme foi coescrito por Goldstein e pelo diretor William Bridges, sendo que ambos também atuam como produtores executivos ao lado de Aaron Ryder e Andrew Swett.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

