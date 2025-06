Apple pretende lançar a nova Siri com o iOS 26.4

Uma nova reportagem assinada por Mark Gurman (da Bloomberg) afirma que a Apple definiu internamente a primavera de 2026 (entre março e maio, nos Estados Unidos) como meta para o lançamento da nova Siri, cuja liberação estava prevista para o início deste ano como parte do iOS 18.

A atualização deverá chegar no ciclo final de lançamentos do iOS 26, apresentado recentemente. Possivelmente ela virá na versão “.4” do sistema, tradicionalmente lançada em março, embora uma data exata ainda não tenha sido definida internamente, sendo citada apenas a estação do ano como referência.

Isso porque a Apple tem sido mais cautelosa após todo o problema envolvendo o atraso na nova versão da assistente, que inicialmente foi planejada para a primavera deste ano (no iOS 18.4), posteriormente adiada para maio (iOS 18.5) e acabou sendo adiada indefinidamente para 2026.

Tendo sido alvo de processos após fazer publicidade com recursos que acabaram não sendo lançados, a empresa agora limita-se a afirmar que as novidades chegarão no ano que vem. Executivos da empresa deixaram claro em entrevistas recentes que não querem mais fazer promessas de mãos vazias.

Muitos dos problemas enfrentados no desenvolvimento da nova Siri se deram pela abordagem de desenvolvimento da empresa, que tentou fazer um mix de suas versões/arquiteturas da assistente: a tradicional, que já conhecemos (para cosias como alarmes, etc) e outra baseada em modelos de IA.

O que vem por aí

Apresentando falhas em ⅓ do tempo durante os testes, segundo a matéria, essa versão combinada acabou sendo abandonada em prol de outra com a arquitetura mais recente — o que, na prática, resultou na equipe de engenharia da Apple tendo que reescrever boa parte da Siri que já conhecemos.

O fato é que esse atraso poderá resultar no adiamento não apenas da nova Siri, como também de outros projetos da Apple que dependerão diretamente da assistente para funcionar, como é o caso do novo dispositivo de smart home e dos óculos inteligentes que a empresa está preparando para 2026.

Além disso, mesmo que negue publicamente, a Apple teria planos ambiciosos para transformar a Siri em uma espécie de copiloto sempre ligado e mais conversacional, o qual seria capaz de acessar a web para fornecer informações aos usuários — projeto que estaria sendo liderado por Robby Walker.