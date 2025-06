CarPlay passará a ser capaz de reproduzir vídeos no iOS 26

Desde sua introdução, o CarPlay nunca foi capaz de reproduzir vídeos — muito provavelmente por questões de segurança. Isso, no entanto, está prestes a mudar, de acordo com uma página relacionada ao recurso no Apple Developer, o site da Maçã focado em desenvolvedores.

Em um dos itens da página, que lista várias das novidades para o CarPlay que estão sendo demonstradas na WWDC25, a empresa diz que, em breve, será possível reproduzir vídeos no CarPlay com a ajuda do AirPlay — recurso do iOS de espelhamento/transmissão de vídeo.

Essa opção, no entanto, só ficará disponível nos momentos em que o veículo estiver estacionado, evitando que o motorista siga viagem enquanto assiste a algum conteúdo — o que, obviamente, é extremamente perigoso. Ainda segundo a Apple, caso o veículo comece a se movimentar, o iPhone interromperá a reprodução do vídeo automaticamente.

Curiosamente, era exatamente assim que funcionava um recurso do aplicativo Sidecar — que chegou a ser aprovado na App Store por um tempo, mas depois que “ganhou a mídia” acabou tendo que ser retirado do ar.

Como o iOS 26 provavelmente só será lançado em setembro, a maioria das pessoas ainda terá que esperar mais alguns meses para testar essa novidade. Obviamente, ela também vale para o CarPlay Ultra, que foi lançado no mês passado (por enquanto, apenas em veículos da Aston Martin).

Na mesma página, a Apple também citou outras novidades que chegarão ao CarPlay no fim do ano, como a possibilidade de interagir com apps de mapas usados gestos multitoque, um novo modo de esportes que adiciona informações como placares, logos de times e outras informações de partidas ao menu Reproduzindo Agora (Now Playing), e mais.

