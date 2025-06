Dylan O’Brien é escalado para o elenco de “Being Heumann”, do Apple TV+

O ator Dylan O’Brien é o mais recente nome escalado para o elenco de “Being Heumann”, adaptação do Apple TV+ do bestseller de Judy Heumann — uma importante ativista na luta pelos direitos de pessoas com deficiência.

A produção acompanha Heumann enquanto ela lidera mais de 100 pessoas com deficiência para tomar o San Francisco Federal Building, dando início a um protesto de 28 dias em 1977. Os manifestantes rapidamente formaram uma comunidade unida, recusando-se a sair até que o governo aplique a seção 504 da Lei de Reabilitação, a qual exige que todos os espaços federais se tornem acessíveis.

O’Brien interpretará Evan White, um dos poucos repórteres que cobriram os protestos em San Francisco. Além do ator, a produção também contará com a participação de Ruth Madeley (no papel de Heumann), que estrelará ao lado de Mark Ruffalo — interpretando Joseph Califano, o secretário de saúde dos EUA no governo do presidente Jimmy Carter, que inicialmente relutou em aprovar a legislação de direitos civis que afetava a comunidade de pessoas com deficiência.

“Being Heumann” será dirigida por Siân Heder e foi roteirizada por Rebekah Taussig. David Permut produzirá ao lado de Kevin Walsh. Os empresários de Heumann, John W. Beach e Kevin Cleary também atuarão como produtores, com Heumann, Kristen Joiner (coautora da obra), Diana Pokorny e Jim Lebrecht como produtores executivos.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

