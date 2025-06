Google relança Snapseed no iOS com nova interface e mais recursos

Depois de anos sem grandes mudanças, o Snapseed voltou a receber atenção do Google. A empresa lançou hoje a versão 3.0 do app de edição de fotos para iPhone e iPad, com visual totalmente repaginado e algumas novidades que poderão agradar quem ainda usa (ou já usou) o aplicativo.

A atualização traz uma nova interface, mais moderna e organizada. Agora, ao abrir o app, o usuário vê uma grade com as fotos já editadas e pode começar um novo projeto pelo botão circular na parte de baixo da tela.

A área de edição foi dividida em três abas: Aparência, Favoritos (essa é nova) e Ferramentas. O botão de exportar foi reposicionado no canto superior direito.

Entre as melhorias, o Snapseed 3.0 mantém os gestos clássicos de deslizar para os lados para fazer ajustes, mas ganha um novo controle em formato de arco na parte inferior da tela. Algumas ferramentas ainda permitem deslizar para cima ou para baixo para alternar opções.

A lista de recursos continua robusta e agora está dividida em categorias:

Ajustar e corrigir : como brilho, contraste, curvas, balanço de branco e vinheta;

: como brilho, contraste, curvas, balanço de branco e vinheta; Retocar e transformar : como corte, correção de perspectiva, retrato, pincel, expansão e remoção de objetos;

: como corte, correção de perspectiva, retrato, pincel, expansão e remoção de objetos; Estilo : com filtros como Filme (novo), HDR , Vintage, Preto e Branco, Noir e mais;

: com filtros como Filme (novo), HDR , Vintage, Preto e Branco, Noir e mais; Para criar: com opções de dupla exposição, molduras e inserção de texto.

Por ora, o Google não disse se a versão também será lançada no Android. Como o app passou anos sem atualizações relevantes, muita gente já achava que ele tinha sido deixado de lado. Com essa repaginada, o Snapseed ganha novo fôlego! 📷

