Instagram integra Spotify às Notas e permitirá reordenar grade de posts

A Meta anunciou hoje alguns recursos para o Instagram que visam “reduzir a pressão e turbinar a criatividade” dos criadores, ajudando-os a compartilhar seus gostos musicais e a ganhar confiança na criação de conteúdo antes de divulgá-lo aos seus seguidores.

O primeiro deles. já disponível, permite que os usuários compartilhem automaticamente nas Notas (Notes) a música que estão reproduzindo no Spotify. As Notas, vale lembrar, são atualizações de status temporárias que aparecem acima das fotos de perfil na aba de mensagens diretas do Instagram.

Ao contrário do recurso existente que permite aos usuários adicionar manualmente um trecho de música para os seguidores ouvirem, a nova integração com o Spotify atualiza continuamente o título da música, em tempo real.

Reordenar publicações no perfil

Além disso, em breve (e finalmente), o Instagram permitirá que você reordene posts na grade (grid) do seu perfil. Os testes desse recurso não são recentes, mas a funcionalidade foi anunciada oficialmente hoje — embora a rede não tenha divulgado quando exatamente o recurso estará disponível.

Quando estiver, você verá uma opção para editar a grade, que o levará a uma tela onde poderá reorganizar suas postagens da maneira que quiser que elas apareçam no seu perfil.

O chefão do Instagram, Adam Mosseri, também revelou que a plataforma está desenvolvendo uma opção que permitirá ocultar uma publicação dos feeds dos seus seguidores. O recurso é semelhante aos Reels de teste, função que permite que criadores testem novos conteúdos publicando vídeos que não são exibidos para seus seguidores.

Reels de teste

Falando justamente sobre os Reels de teste (Trial Reels), o Instagram afirmou que a função já está disponível para todos. Como dito, o recurso permite que você publique novos vídeos sem que eles apareçam nos feeds dos seus seguidores.

Esses Reels serão recomendados para quem não lhe segue, já que o objetivo original do recurso é dar aos criadores uma maneira de experimentar novos tipos de conteúdo, com menos foco no seu público atual. Mosseri disse que a esperança é que os Reels de teste “deem a todos maior liberdade para explorar sua criatividade sem pressão”.

Drafts

A empresa também anunciou o lançamento do Drafts, uma iniciativa que investirá em talentos emergentes. Por meio dela, o Instagram fará parcerias com criadores para fornecer suporte que pode incluir apoio financeiro, conexões, coideação, oportunidades de colaboração e muito mais.

Todas as novidades anunciadas hoje pela empresa podem ser conferidas nessa página.